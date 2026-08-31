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台股大跌他們逆勢紅！「這兩檔」擁AI護身符逆風暴衝

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股31日拉回整理，盤面個股跌多漲少，其中「逆勢走強股」因各擁利多題材發酵，吸引市場矚目。記者曾吉松／攝影
台股31日拉回整理，盤面個股跌多漲少，其中「逆勢走強股」因各擁利多題材發酵，吸引市場矚目。記者曾吉松／攝影

台股31日拉回整理，盤面個股跌多漲少，其中「逆勢走強股」因各擁利多題材發酵，吸引市場矚目。如長興（1717）股價大漲超過半根停板，終場收82.5元，攀本波反彈高峰；力積電（6770）大漲4.2%、收73元，表現均相當強勢。

日前傑克森洞央行年會中，美國聯準會主席華許放鷹，衝擊美股震盪收黑，上周五台指期夜盤也表現弱勢，連動31日台股開低收低，終場下跌202點、收46,128點，表現雖弱勢，但仍力守所有均線之上。

盤面上，個股跌多漲少，集中市場上漲家數僅332家，下跌家數達658家；櫃買市場上漲家數256家，下跌家數506家，下跌家數幾乎是上漲家數的一倍。不過，仍有長興、力積電等個股逆勢走強，躍居盤面交投亮點。

長興受惠AI伺服器、高階ABF載板、先進封裝及高速高頻CCL需求升溫，公司成長動能正逐步轉向AI電子材料、半導體封裝材料與高階設備，帶動獲利結構同步改善，法人預估今明兩年盈餘成長率分達七成與六成水準。

其中值得注意的是，全球電子級球形矽微粉產業過去高階市場主要由日廠掌握，台廠長興已布局此類有機矽球材料。隨M8、M9等高速CCL提高對亞微米化、高球形度與低介電損耗材料的要求，法人預期長興將因此受惠。

力積電上半年營運受惠記憶體平均售價持續回升與代工價格調漲，帶動本業毛利率與產能利用率明顯改善。展望後市，法人預期，AI蓬勃發展帶動邏輯及記憶體供不應求，且價格持續上漲，將推升力積電營運大幅成長。

台股 個股 美股

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