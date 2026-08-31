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MLCC庫存見底、單價上揚！外資預告被動元件「供需緊繃」將全面炸開

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

下半年進入電子產業的營運旺季，加上AI需求增溫，使得被動元件的供需吃緊狀況逐漸由AI領域蔓延至全市場，因而各外資法人紛紛喊「買」台廠國巨*（2327），目標價以花旗的1,450元暫居最高。

根據瑞銀證券追蹤的全球100多家通路商庫存水位與價格趨勢顯示，截至8月上旬，基層陶瓷電容（ MLCC）通路商庫存較一個月前下降8%（包括村田製作所、三星電機、國巨、TDK等均呈現幅度不等的降幅），持續創下歷史新低。

但同期間庫存金額則成長10%，與庫存量走勢背道而馳，主因單價指數上漲7%。年對年也呈現相同趨勢：截至 7 月底，庫存量較去年同期下降22%，但庫存金額則增加6%，單價指數更上漲了13%。

若將庫存量指數與上一輪周期的底部相比，村田、三星電機、TDK和國巨均處於或低於當時的底部水位；若將庫存金額指數與上一輪周期底部相比，村田上漲19%、三星電機漲29%、國巨漲45%、TDK上漲3%、太陽誘電則漲81%。

事實上，瑞銀指出，目前的通路商單價指數已接近2023年1月以來的最高水位。雖然無法排除部分通路商需求具有提前下單的可能性，但通路商庫存量正在快速且顯著地下降，則是不爭的事實。

再從相關指標廠商訂單出貨比均遠大於1、且產能利用率均高達95%來看，隨指標廠商AI相關銷售指引向上修訂，瑞銀認為，被動元件的供需緊繃狀況可能先從 AI 相關與通路商開始，將向外蔓延至整體市場。

基於價格調漲效應開始浮現，各外資均看好台系被動元件廠龍頭廠國巨，包括花旗、高盛、滙豐等證券均紛紛喊「買」，目標價分別為1,450元、1,280元、888元，以31日收盤價545元計算，潛在股價漲幅最少還有六成的上漲空間。

庫存 被動元件 外資 國巨

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