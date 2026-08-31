貴的更會漲？南亞五天飆逾三成 這檔高價股更狂漲42%

台股31日受到費半指數大跌影響，盤中一度下跌881.24點，但尾盤展開反攻，終場只下跌202.98點，成交量放大至1.2兆元。觀察成交量、成交值排行，成交量部分因MSCI季度調整，臺企銀（2834）、台泥（1101）等進榜；大立光（3008）則打進成交值前十中，股價創下新高，值得注意的是，大立光五日波段漲幅竟勝過南亞（1303）的34%，達42%。

今日成交量前十名為台企銀、台泥、主動中信台灣收益（00406A）、華邦電（2344）、群創（3481）、主動統一台股增長（00981A）、群益台灣加權正2（00685L）、陽明海運（2609）、聯電（2303）、主動統一升級50（00403A）。MSCI明晟季度權重調整今日盤後生效，台泥、台企銀由全球標準指數剔除，轉至全球小型指數。台企銀今爆出70萬張大量，台泥也有超過49萬張大量。

成交值部分，前十名分別為南亞科（2408）、台積電（2330）、華邦電、南亞、國巨*（2327）、群聯（8299）、聯電、金居（8358）、聯發科（2454）、大立光。其中南亞、大立光都再創新高，南亞收242.5元漲停價位，大立光收7,650元，大漲逾8%。

三大法人持續押寶南亞，外資連兩天買超破萬張，投信也持續加碼，自營商自行買賣也連續五天，使得南亞股價保持強勢，南亞自8月25日以來波段大漲逾34%。不過同樣的時間段，大立光漲勢更兇猛，波段大漲42%，投信8月26以來天天買超，若拉長時間線來看，投信30個交易日內買超大立光3,623張。

大立光介入CPO新題材，包括多通道微透鏡陣列（PMLA）以及多通道光纖陣列（FA）。PMLA是FAU的關鍵零組件之一，主要用於改善光纖與PIC間的光耦合效率及雷射光準直性能，多通道FA則用於固定光纖。

法人指出，CPO傳輸光訊號的單模光纖芯直徑僅9微米，對FAU的精度要求極高，大立光目前的產品誤差不超過0.3微米，優於業界平均0.5-0.7微米的精度，FA已在7月底獲客戶認證，內部試產線（pilot line）預計第3季底準備就緒，預計2027年上半年量產。

大立光目前已發展FA為主，對於光纖陣列模組（FAU），董事長林恩平先前表示，FAU在對準有很大的難度，邊走邊看，但對於跨足FAU是「Open mind」。供應鏈指出，大立光已成功做出FAU，成為輝達（NVIDIA）直接供應商，最快明年下半年量產。