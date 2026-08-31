台股尾盤反攻、終場下跌202點 三大法人賣超267億元

美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許放鷹，指出需要有確切證明指出CPI往2%目標靠近，「否則還有工作要做」。費半指數重跌逾3%，台股31日也受到影響，盤中一度下跌881.24點，但尾盤展開反攻，終場只下跌202.98點，MSCI季度調整在今日收盤後生效，成交量放大至1.2兆元，三大法人賣超267.56億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超143.92億元，投信賣超49.1億元，自營商賣超（合計）74.53億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.79億元，自營商（避險）賣超62.74億元。

8月台股共大漲3,008.72點，收復7月大跌的3,006.16點，並上漲2點。台股今日午盤後大舉拉抬超過600點，台積電（2330）收2,405元，小跌0.62%，台達電（2308）由黑翻紅，上漲0.55%，收1,840元，聯發科（2454）下跌逾1%，台光電（2383）回測季線。

今日強勢股為CPO、塑化族群，光學鏡頭族群持續大漲，大立光（3008）再創天價，收7,735元，大漲逾8%，玉晶光（3406）衝上漲停板，收1,005元，成為新科千金股。聯亞（3081）、全新（2455）都再創新高，分別收3,530元和477元。

塑化部分，銅箔基板上游相關材料供不應求，南亞（1303）宣布調漲9月產品報價，帶動南亞再創歷史高，收漲停242.5元，台化（1326）也衝上漲停板，收68.3元，台塑（1301）上漲逾5%，台聚（1304）、亞聚（1308）等也都大漲。另國喬（1312）投資特用氣體的轉機題材持續發酵，股價休息一天後今急拉漲停至15.55元。

被動元件大漲上周五大漲一天後，股價回落，國巨*（2327）重跌逾8%，華新科（2492）下跌近6%，不過信昌電（6173）仍維持上漲，漲近3%，禾伸堂（3026）收平盤。金融股持續表現強勁，國泰金（2882）法說報喜，大漲逾4%，收110.5元，凱基金（2883）、永豐金（2890）、台企銀（2834）都大漲3%。

高價股部分，漲勢較強的為大立光、聯亞、精測（6510）、雙鴻（3324）、均華（6640）和玉晶光，其中雙鴻、玉晶光漲停，而竑騰（7751）、藥華藥（6446）、欣興（3037）跌停，欣興跌出千金股之外。