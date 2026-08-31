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3隻黑天鵝齊聚台股低檔有買盤承接 分析師：主力搶買兩族群

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股31日承受3隻黑天鵝的壓力，盤中一度下探至45,450.21點，下跌881.24點，終場收在46,128.47點。聯合報系資料照
台股31日承受3隻黑天鵝的壓力，盤中一度下探至45,450.21點，下跌881.24點，終場收在46,128.47點。聯合報系資料照

台股31日承受3隻黑天鵝的壓力，盤中一度下探至45,450.21點，下跌881.24點，終場收在46,128.47點，下跌202點；證券分析師表示，今日成交量持續放大，低檔有承接買盤，早在上周末就出現攻擊量，代表市場主力歸隊，買盤則是鎖定兩個族群。

PCB載板大廠欣興（3037）28日驚爆被桃園地方檢察署指揮桃園市調處搜索，雖連發兩次重大訊息說明，且在官網上發出說明強調，檢調單位調查之爭議產品主係PCB產品，非載板產品，不過，股價仍是跌停深鎖。

美國聯準會（Fed）主席華許則是在 全球央行年會上放鷹，他表示，美國通膨率目前並未顯著趨緩，決策官員若沒把握基礎通膨率會重返2%目標，Fed將「有工作要做」，凸顯抗通膨決心。他並承認，目前金融情勢似乎不具「限制性」，暗示他認為或許有必要提高利率以緩和物價上漲壓力。

欣興因遭檢調搜索重挫，加上華許演說放鷹，推升市場對升息機率的比重，另外還有美伊戰火重燃的不確定因素，台股31日開低，早盤以46,224.69點開出，下跌106.76點，盤中一度下滑至45,450.21點，終場收在46,128.47點，下跌202.98點，成交量1兆2,017.93億元。

證券分析師張陳浩表示，台股在欣興遭檢調搜索、華許演說放鷹、美伊戰火重燃等3隻黑天鵝齊聚下力守月線，且低檔有承接買盤；盤面上的強勢個股包括CPO、散熱、AI PC、記憶體等都有個股強漲，且從上周四、上周五就出現攻擊量來看，顯示市場主力歸隊。

張陳浩說，在這個時點， 主力買進的標的主要可分兩大類，一是低位階，二是具有新題材的個股，在不確定因素未解除前，低股價淨值比的個股是值得留意的標的，例如成熟製程的聯電（2303）；面板的群創（3481）、友達（2409）；被動元件的禾伸堂（3026）；光學概念CPO的今國光（6209）；蘋概股的鴻準（2354）等。

黑天鵝 台股 分析師 美國聯準會 華許

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