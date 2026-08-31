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外資上週買超1109億元 敲進金控股
台股上週反彈上漲1107.16點或2.45%，指數28日收在46331.45點。根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買超新台幣1109.39億元。
個股方面，上週外資買超前3名上市公司為第一金9萬3228張，兆豐金8萬1682張，和凱基金6萬9953張，清一色為金控股。
賣超榜方面，上週外資賣超前3名上市公司為台泥2萬8038張，緯創2萬5213張，和寶成2萬4976張。
另外，統計今年初至8月28日止，外資累計賣超金額為1兆3188億元。外資總持有股票市值72兆5881億元，占全體上市股票市值比重47.97%。
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