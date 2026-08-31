外資上週買超1109億元 敲進金控股

美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許放鷹，指出需要有確切證明指出CPI往2%目標靠近，「否則還有工作要做」。費半指數重跌逾3%，台股31日也受到影響，盤中一度下跌881.24點，但尾盤展開反攻，終場只下跌202.98點，MSCI季度調整在今日收盤後生效，成交量放大至1.2兆元，三大法人賣超267.56億元。

2026-08-31 15:21