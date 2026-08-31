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MSCI季度調整生效、台股收跌202點 8月強彈3,008點 台積電收低15元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股31日收盤下跌202.98點，跌幅0.44%，終場以46,128.47點作收，成交量1兆2,017億元。中央社
台股31日收盤下跌202.98點，跌幅0.44%，終場以46,128.47點作收，成交量1兆2,017億元。中央社

台股31日收盤下跌202.98點，跌幅0.44%，終場以46,128.47點作收，成交量1兆2,017億元；台積電（2330）收盤價2,405元，下跌15元，跌幅0.62%。

MSCI季度調整在今日收盤後生效，台股在7月底展開反彈，8月共上漲3,008點。台股今日在欣興（3037）事件跌停影響下，投資人追價產業龍頭指標股謹慎，金像電（2368）及南電（8046）早盤衝高後的下滑，更讓投資人獲利了結及退場觀望心態加重，國巨*（2327）、景碩（3189）、南俊國際（6584）、台虹（8039）、華新科（2492）、藥華藥（6446）、鴻勁（7769）、日月光投控（3711）、力旺（3529）及昇達科（3491）盤中跌勢加重；多頭尾盤拉高台積電而收斂跌勢。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、南亞（1303）、群聯（8299）、金像電、大立光（3008）、臻鼎-KY（4958）、穩懋（3105）、精材（3374）、全新（2455）、鈊象（3293）、華通（2313）、力積電（6770）及聯亞（3081）；成交金額大且疲軟者則為：國巨*、景碩、南電、金居（8358）、華新科、聯發科（2454）、日月光投控、藥華藥、台虹及環球晶（6488）。

第一金投顧表示，美國聯準會主席華許上周五（28日）在 Jackson Hole會議重申2%通膨目標，表示若無法確認通膨以正常速度回到目標，則Fed仍有工作要做，市場偏鷹解讀，帶動短天期美債殖利率上升，9月升息機率上揚。台股面臨回檔壓力，今日收盤 MSCI 季度調整生效，預計量能增加；國際半導體展本周登場，可關注台積電供應鏈、CoWoS 封裝、面板級封裝、記憶體、矽晶圓及矽光子等類股，伺機布局基本面佳、未來獲利成長的個股。

MSCI 台股 台積電

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