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華許放鷹、美伊戰事再起 台積電壓盤台股一度下跌881點跌破五日線

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台積電盤中最低下跌45元至2,375元，跌破月、季線。中央社
台積電盤中最低下跌45元至2,375元，跌破月、季線。中央社

受到聯準會主席華許在全球央行年會上放鷹、美伊戰事再起影響，美股四大指數上周五全數收黑，以費城半導體指數下跌3.4%最重，拖累台股31日開低，盤中一度大跌881點至45,450點，跌破五日線，逼近十日線。台積電盤中最低下跌45元至2,375元，跌破月、季線。盤面上逆勢抗跌族群包括航運、塑化、光學鏡頭、散熱、金融。

法人指出，受輝達大漲激勵，台股上周突破前高反壓，周漲幅2.4%。櫃買指數受制季線反壓，上周上漲4%。盤面強勢類股為被動元件、功率元件及PCB等。 美科技股表現欠佳，加上指數逼近前高反壓區，往上賣壓漸增，雖日KD、MACD指標偏多，指數預期將於高檔區震盪。

法人表示，預期指數五日線附近震盪，操作上可布局AI商機、具業績題材與法人加碼股。本周留意半導體展及8月營收佳相關個股。

華許 台股 台積電

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