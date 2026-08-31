台股震盪跌破46K…法人曝「這些」AI 族群仍是多頭主攻

台股31日開低走低，盤中跌破46K大關，最低暫達45,450點，午盤持續於45,670點附近震盪；法人表示，台股回歸基本面驅動，以AI、半導體相關成長型標的擔任進攻引擎，並輔以金融、低基期科技股等防禦性標的，強化韌性。

玉山臺灣市值動能50ETF經理人蔡長琛（009803）表示，短線利空因子仍聚焦在美債殖利率偏高、壓抑科技股估值及波動放大，還有美伊之間地緣政治的風險反覆，但資金短期輪動不影響AI概念股的長多格局。

另外，在利空尚未消除前，選股操作建議挑選今明年展望良好，且具有強勁現金流收益率、正銷售/盈利增長，以及有吸引力/低估值的優質指數成分股，選股看好AI需求全面帶動高階電子零組件營運動能，尤其是機構件（滑軌）、ABF載板、CCL及散熱等族群。

蔡長琛指出，隨著美國期中選舉進入倒數，近期觀察川普支持率下滑使政策壓力指數已攀升至近期高點，根據過往經驗，短線川普政策態度軟化機率上升，地緣政治風險緩解將有望推動市場情緒回溫，為後續股市反彈提供契機，資金將持續回補AI科技族群。

玉山金滿意基金經理人郭明玉表示，雖輝達遞出亮眼財報與財測利多消息帶動，但短線台股面臨「基本面強、量能不足」壓力，須持續觀察籌碼面及國際利空因子。7~8月融券餘額下降、高股息ETF持續吸金，顯示市場並未轉向全面看空，而是短期從AI高估值成長股，輪動至金融、工業與高股息等趨避風險，預料終將回到有獲利基礎的科技主流族群。