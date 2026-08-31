快訊

美網／4屆冠軍爆冷一輪遊 39歲約克維奇五盤大戰落馬

台灣大推iPhone原廠電池換修優惠 16款手機維修價最低1990元

告別北美一體化？美加關稅戰，加拿大為何霸氣槓川普？

聽新聞
0:00 / 0:00

滙豐投信：AI需求延伸 撐起台股長線投資機會

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣經濟成長率飆高，滙豐投信認為，台股可聚焦伺服器升級零組件、光通訊、電力、低軌衛星等核心標的，建議投資人採取定時定額進場策略。圖／滙豐投信提供
台灣經濟成長率飆高，滙豐投信認為，台股可聚焦伺服器升級零組件、光通訊、電力、低軌衛星等核心標的，建議投資人採取定時定額進場策略。圖／滙豐投信提供

根據主計總處最新報告，受惠於AI、高效能運算及雲端服務需求持續強勁，帶動出口、投資與民間消費全面成長，台灣2026年第2季經濟成長率高達12.93%，遠優於市場預期。此外，台灣實體經濟受資金緊縮影響有限，總體基本面展現極佳的抗震韌性。滙豐投信認為，可聚焦伺服器升級零組件、光通訊、電力、低軌衛星等核心標的，建議投資人採取定時定額進場策略。

全球大型雲端業者與科技巨頭為了在AI戰局中搶佔先機，展現前所未見的資本支出擴張力道，雲端業務呈現爆發性成長。滙豐投信台股投資團隊主管邵琮淳表示，即便全球AI建置已持續了兩至三年，整體需求仍遠未被滿足。AI趨勢正持續推動零組件規格大升級，且需求範疇已從前端算力延伸至後端基礎建設。以美國為例，其數據中心數量已突破4,000座，居全球之首，急劇上升的耗電需求使電力與重電設備成為AI基礎建設的重要一環，中長期前景高度看好。

滙豐投信認為，在美股巨頭瘋搶台灣先進製程與高階晶片的推波助瀾下，台股企業同步上修資本支出，預估2026年台股企業獲利年成長率將衝上46%的新高峰；即便在高基期的背景下，2027年仍可望維持近30%的強勁成長。滙豐投信建議，掌握高成長性、產業循環落底且即將回升，同時評價仍偏低的標的。 同時在企業獲利持續創高的基本面支撐下，投資人可以採取定期定額或分批進場策略，讓資金配置更貼近產業成長的節奏。

AI 投信 台股

延伸閱讀

大摩上修台灣經濟成長率預測 這檔主動台股ETF掌握成長&收益

AI帶動台股企業Q2獲利創高！網反酸：財報好股價也未必漲

海外股票型ETF AI題材夯 涵蓋數據、美科技巨頭等領域

AI淘金熱鎖定「賣鏟人」 安聯00412A搶進亞洲半導體供應鏈

相關新聞

台股盤中跌逾800點 CPO、記憶體股相對強勢

台股今天開低震盪，盤中一度重挫逾800點，下探45450點，權王台積電下跌40元，為2380元；盤面上CPO、記憶體等題...

滙豐投信：AI需求延伸 撐起台股長線投資機會

根據主計總處最新報告，受惠於AI、高效能運算及雲端服務需求持續強勁，帶動出口、投資與民間消費全面成長，台灣2026年第2季經濟成長率高達12.93%，遠優於市場預期。此外，台灣實體經濟受資金緊縮影響有限，總體基本面展現極佳的抗震韌性。滙豐投信認為，可聚焦伺服器升級零組件、光通訊、電力、低軌衛星等核心標的，建議投資人採取定時定額進場策略。

科技股動盪AI需求延伸 撐起台股長線投資機會

根據主計總處最新報告，受惠於AI、高效能運算及雲端服務需求持續強勁，帶動出口、投資與民間消費全面成長，台灣2026年第2季經濟成長率高達12.93%，遠優於市場預期。此外，台灣實體經濟受資金緊縮影響有限，總體基本面展現極佳的抗震韌性。

台股早盤挫逾550點失守46000點 台積電跌25元

美國聯準會（Fed）主席華許鷹派談話引發升息預期，美國科技股走弱，台股今天開低走低，早盤指數下跌逾550點，失守4600...

台股開低走低跌逾600點…46K關卡失守 欣興跌停、南電及金像電逆勢衝高

台股31日開盤指數下跌106.76點，開盤指數為46,224.69點；隨後賣壓加重，指數下挫逾600點而跌破46,000點關卡，下探5日均線支撐。台積電（2330）開盤價2,395元，下跌25元。

台股9月行情多頭掌旗 三大利多助攻抗Fed「放鷹」

台股今（31）日將收8月月線，雖恐受Fed主席華許於傑克森洞全球央行年會「放鷹」言論影響而承壓，展望9月行情，在台積電8月業績可望續寫新猷、上市櫃公司8月營收挑戰6兆元以上新高、法人滾動式調升台股上市櫃獲利等三利多助攻下，多頭仍有望掌大旗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。