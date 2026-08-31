滙豐投信：AI需求延伸 撐起台股長線投資機會

根據主計總處最新報告，受惠於AI、高效能運算及雲端服務需求持續強勁，帶動出口、投資與民間消費全面成長，台灣2026年第2季經濟成長率高達12.93%，遠優於市場預期。此外，台灣實體經濟受資金緊縮影響有限，總體基本面展現極佳的抗震韌性。滙豐投信認為，可聚焦伺服器升級零組件、光通訊、電力、低軌衛星等核心標的，建議投資人採取定時定額進場策略。

全球大型雲端業者與科技巨頭為了在AI戰局中搶佔先機，展現前所未見的資本支出擴張力道，雲端業務呈現爆發性成長。滙豐投信台股投資團隊主管邵琮淳表示，即便全球AI建置已持續了兩至三年，整體需求仍遠未被滿足。AI趨勢正持續推動零組件規格大升級，且需求範疇已從前端算力延伸至後端基礎建設。以美國為例，其數據中心數量已突破4,000座，居全球之首，急劇上升的耗電需求使電力與重電設備成為AI基礎建設的重要一環，中長期前景高度看好。

滙豐投信認為，在美股巨頭瘋搶台灣先進製程與高階晶片的推波助瀾下，台股企業同步上修資本支出，預估2026年台股企業獲利年成長率將衝上46%的新高峰；即便在高基期的背景下，2027年仍可望維持近30%的強勁成長。滙豐投信建議，掌握高成長性、產業循環落底且即將回升，同時評價仍偏低的標的。 同時在企業獲利持續創高的基本面支撐下，投資人可以採取定期定額或分批進場策略，讓資金配置更貼近產業成長的節奏。