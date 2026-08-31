聽新聞
0:00 / 0:00
台股盤中跌逾800點 CPO、記憶體股相對強勢
台股今天開低震盪，盤中一度重挫逾800點，下探45450點，權王台積電下跌40元，為2380元；盤面上CPO、記憶體等題材股相對強勢。
截至上午10時45分，加權指數為45529.93點，下跌801.52點，跌幅1.63%，成交值約新台幣6003.24億元。電子類股指數下跌2.12%、金融類股指數上漲0.85%，代表中小型股票的櫃買指數下跌1.89%。
其他權值股盤中表現，鴻海下跌4元，為249元，聯發科下跌130元，為3855元；台達電下跌35元，為1795元。
盤面上，CPO概念股逆勢走強，立碁、全新盤中攻上漲停，分別為68.6元、477元；聯亞盤中漲幅逾4%，創威維持紅盤。
記憶體族群方面，晶豪科盤中漲逾7%，來到289元，一度觸及293.5元；力積電漲逾4%、鈺創漲逾2%，十銓也維持紅盤，漲幅逾1%。
另外，大立光與玉晶光創掛牌天價，大立光漲幅逾8%，股價逾7700元，玉晶光最高觸及1005元，雙雙改寫掛牌以來新天價。
個股方面，欣興受產地標示爭議事件衝擊，今天開盤即跳空跌停，盤中股價鎖在999元，下跌111元，跌幅10%，失守千元關卡。
資深證券分析師簡伯儀向中央社記者表示，美國費城半導體指數重挫，加上中東局勢升溫，台股今天呈現漲多拉回修正格局，指數跌破5日均線，多方氣勢受壓抑；不過技術指標仍偏多，KD指標維持多方走勢，但已有收斂情況，短線預期維持震盪格局。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。