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台股盤中跌逾800點 CPO、記憶體股相對強勢

中央社／ 台北31日電
台股今天開低震盪，盤中一度重挫逾800點。聯合報系資料照
台股今天開低震盪，盤中一度重挫逾800點。聯合報系資料照

台股今天開低震盪，盤中一度重挫逾800點，下探45450點，權王台積電下跌40元，為2380元；盤面上CPO、記憶體等題材股相對強勢。

截至上午10時45分，加權指數為45529.93點，下跌801.52點，跌幅1.63%，成交值約新台幣6003.24億元。電子類股指數下跌2.12%、金融類股指數上漲0.85%，代表中小型股票的櫃買指數下跌1.89%。

其他權值股盤中表現，鴻海下跌4元，為249元，聯發科下跌130元，為3855元；台達電下跌35元，為1795元。

盤面上，CPO概念股逆勢走強，立碁、全新盤中攻上漲停，分別為68.6元、477元；聯亞盤中漲幅逾4%，創威維持紅盤。

記憶體族群方面，晶豪科盤中漲逾7%，來到289元，一度觸及293.5元；力積電漲逾4%、鈺創漲逾2%，十銓也維持紅盤，漲幅逾1%。

另外，大立光與玉晶光創掛牌天價，大立光漲幅逾8%，股價逾7700元，玉晶光最高觸及1005元，雙雙改寫掛牌以來新天價。

個股方面，欣興受產地標示爭議事件衝擊，今天開盤即跳空跌停，盤中股價鎖在999元，下跌111元，跌幅10%，失守千元關卡。

資深證券分析師簡伯儀向中央社記者表示，美國費城半導體指數重挫，加上中東局勢升溫，台股今天呈現漲多拉回修正格局，指數跌破5日均線，多方氣勢受壓抑；不過技術指標仍偏多，KD指標維持多方走勢，但已有收斂情況，短線預期維持震盪格局。

台股 記憶體 聯發科

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