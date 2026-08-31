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航道風險升溫、運價飆高 貨櫃散裝航運股齊揚

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

全球航運市場再掀漲價行情，氣候異常造成巴拿馬運河、萊茵河缺水，加上中東地緣政治風險升溫，紅海、黑海等關鍵航道運輸受干擾，推升全球航運成本，供應鏈脆弱性再度浮現。台股航運股31日同步走強，貨櫃、散裝航運股成為盤面逆勢上漲族群，其中裕民（2606）盤中一度大漲7.6%，慧洋-KY（2637）、四維航（5608）漲逾2%，貨櫃航商陽明海運（2609）漲幅也近4%，長榮（2603）、萬海（2615）同步走揚。

國際航運市場近期受到航道安全及水位偏低等多重因素干擾。外電報導，沙烏地阿拉伯相關油輪通過曼德海峽時面臨攻擊威脅；此外，黑海航往地中海的油輪運費本周也攀至至少2005年以來最高水準，顯示地緣政治風險正逐步反映在海運價格。

貨櫃市場同樣維持強勢。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數28日公布，指數上漲99.91點至3,509.54點，周漲幅2.93%，連續第五周上漲，並創25個月新高。主要航線中，美東線運價突破1萬美元，近洋線中的東南亞航線也大漲9.34%。

最新運價顯示，美西線每FEU運價為6,940美元，上漲175美元，周增2.58%；美東線則達10,046美元，大漲346美元，周增3.56%。近洋線方面，遠東至東南亞每TEU運價上漲68美元，周增9.34%。

法人指出，SCFI今年第1季單季平均約1,491點，年減18%；第2季平均升至2,296點，年增42%；第3季截至8月28日平均達3,250點，年增115%。其中，8月28日SCFI單日指數達3,509點，較去年同期大增248%，顯示第3季貨櫃航運旺季價格明顯高於去年。

貨櫃航運運價通常要等貨物完成運送後才反映在營收，因此運價上漲對營收及獲利具有時間落差，但目前SCFI持續創高，意味後續營收及獲利仍有上修空間。尤其若9月運價未如往年出現明顯季節性回落，貨櫃航運業者獲利預估可望進一步調升。

法人認為，近期航運市場同時受到航道安全、極端氣候及港口與內河運輸條件等因素影響，全球有效運力受到干擾，推升市場運價波動。若地緣政治風險及航道供應受限情況延續，貨櫃、散裝航運市場後市仍值得關注。

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