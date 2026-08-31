科技股動盪AI需求延伸 撐起台股長線投資機會

根據主計總處最新報告，受惠於AI、高效能運算及雲端服務需求持續強勁，帶動出口、投資與民間消費全面成長，台灣2026年第2季經濟成長率高達12.93%，遠優於市場預期。此外，台灣實體經濟受資金緊縮影響有限，總體基本面展現極佳的抗震韌性。

強勁的基本面更實質反映在企業獲利上。全球大型雲端業者與科技巨頭為了在AI戰局中搶占先機，展現前所未見的資本支出擴張力道，雲端業務呈現爆發性成長。滙豐投信台股投資團隊主管邵琮淳表示，值得注意的是，即便全球AI建置已持續兩至三年，整體需求仍遠未被滿足。AI趨勢正持續推動零組件規格大升級，且需求範疇已從前端算力延伸至後端基礎建設。以美國為例，其數據中心數量已突破4,000座，居全球之首，急劇上升的耗電需求使電力與重電設備成為AI基礎建設的重要一環，中長期前景高度看好。

滙豐投信認為在美股巨頭瘋搶台灣先進製程與高階晶片的推波助瀾下，台股企業同步上修資本支出，預估2026年台股企業獲利年成長率將衝上46%的新高峰；即便在高基期的背景下，2027年仍可望維持近30%的強勁成長。以滙豐台灣精典基金布局為例，投資聚焦伺服器升級零組件、光通訊、電力、低軌衛星等核心標的，並掌握高成長性、產業循環落底且即將回升，同時評價仍偏低的標的。在企業獲利持續創高的基本面支撐下，投資人不妨採取定期定額或分批進場策略，讓資金配置更貼近產業成長的節奏。