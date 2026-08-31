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台股開低走低跌逾600點！46K關卡失守 欣興跌停、南電及金像電逆勢衝高

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台股開低走低跌逾600點 46K關卡失守 欣興跌停、南電及金像電逆勢衝高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股31日開盤指數下跌106.76點，開盤指數為46,224.69點；隨後賣壓加重，指數下挫逾600點而跌破46,000點關卡，下探5日均線支撐。台積電（2330）開盤價2,395元，下跌25元。

欣興（3037）開盤即跌停至999元，賣單掛出9萬餘張；同為ABF族群的南電（8046）開盤下跌至1,210元，買盤旋即湧入拉高股價到1,325元，漲幅逾6%。PCB大廠的金像電（2368）則開高走高，亮燈漲停至1,240元再遭賣壓摜開。

群益投顧表示，華許鷹派言論帶動升息預期，打亂輝達樂觀財測後的AI派對，轉而關注本周五公布的美8月非農就業與下周的CPI數據。美國總統川普不接受6月與伊朗達成的MOU，使重新談判失去起點。

大盤指數連四日上漲改寫7月30日以來收盤新高，升息預期增溫考驗短多續航力，惟各期均線回歸多頭排列，暫利偏多震盪表現。以盤面短多熱門標的為主，參考短線技術面變化順勢操作。

操作題材可留意：全球第二大MLCC廠南韓三星電機近期率先調漲。今年第4季OEM、ODM客戶報價，一改過去僅對代理商調價的做法，顯示MLCC產業正式進入上升循環，消費型產品漲幅平均25~30%，高過AI伺服器高階品漲幅10~20%，台廠可望受惠。

周日美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,點，上漲下跌點、漲跌幅%；S&P500指數上漲下跌%；那斯達克指數上漲下跌%；費半指數上漲下跌%。台積電ADR漲跌%。

永豐期貨說，大盤上周五爆出 1.02 兆元巨量並順利推升指數的同時，資金正極度有效率地從過熱的高位階股，移轉至被動元件等低基期次產業。後續可密切關注被動元件的強勢表態能否延續，並帶動其他低基期電子股接棒輪動，挹注多方上攻動能。

選擇權未平倉量部分，09月買權最大OI落在50000點，賣權最大OI落在40000點 ； 09月W1買權最大OI落在47,400點，賣權最大OI落在45,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.06下降至1.01。VIX指數下降2.1至24.99。外資台指期買權淨金額-3.17億元 ； 賣權淨金額0.32億元。

金像電 南電 欣興

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台股今（31）日將收8月月線，雖恐受Fed主席華許於傑克森洞全球央行年會「放鷹」言論影響而承壓，展望9月行情，在台積電8月業績可望續寫新猷、上市櫃公司8月營收挑戰6兆元以上新高、法人滾動式調升台股上市櫃獲利等三利多助攻下，多頭仍有望掌大旗。

法人掃貨股 多頭指標

台股在輝達亮麗財報效應等利多帶動下，上周大盤日K線連四紅，量能連四增、並重返兆元大關，加上外資上周買超金額再次突破千億元，三大法人合計加碼逾1,400億元，大力掃貨的台積電、南亞科等十檔，將是力抗美股上周五（28日）回檔的多頭焦點。

光通訊、矽晶圓 前景亮

統計至28日，外資8月來已轉為買超3,712億元，而MSCI調升台股三大指數權重，月底生效的被動資金提前布局，帶動電子權值股回補。事件型買盤有利短線，但能否延續，仍取決於企業獲利與外資後續動向。

AI伺服器代工四強 外資挺

戴爾（Dell）即將公布第2季財報，AI伺服器訂單與後續展望將成市場焦點。台系代工供應鏈中，緯創（3231）、鴻海、英業達、仁寶等四家近期紛紛獲各家外資調高目標價，在強勁AI需求延續下後市可期。

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台股上周五（28日）受輝達大漲、投資人對AI前景信心回籠激勵，指數以跳空上漲開盤後，快速震盪向上至全日最高46,574點，上漲599點，一舉突破前波8月14日高點後，短線獲利賣壓出籠漲幅收斂，指數終場上漲356點、以46,331點作收。

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