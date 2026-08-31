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台股多空因素交戰 法人：短期震盪整理

中央社／ 台北31日電

美國聯準會（Fed）主席華許鷹派談話引發升息預期，美股28日收黑，其中科技股走弱，台積電ADR下跌2.29%，台指期夜盤下跌457點；本週國際半導體展登場，加上美國非農就業等經濟數據將陸續公布，法人看台股短期呈震盪整理。

外電報導，一名美國官員30日表示，美國軍方對荷莫茲海峽的伊朗火箭發射器進行打擊。這是過去一個月以來美軍首度對伊朗採取軍事行動。

美股28日表現，道瓊工業指數終場下跌9.45點，或0.02%，收在53559.99點，標準普爾500指數下跌19.23點或0.25%，收在7711.76點；那斯達克指數下跌138.92點，或0.52%，收在26402.43點，費城半導體指數下跌412.505點或3.47%，收在11469.664點。

台股28日表現，因輝達財報、財測超預期，激勵台股終場上漲356.23點，收在46331.45點。

個股方面，上週五外資買超前3名分別為主動統一升級50 14萬6021張、聯電8萬8988張、主動統一台股增長8萬8578張；外資賣超前3名為華邦電3萬1131張、漢翔2萬4256張、華航1萬8967張。

此外，ABF載板大廠欣興電子涉嫌將中國產製PCB產品改貼台灣製造產地標示，有洗產地之虞，遭桃園地檢署搜索。由於多檔知名主動式ETF持有欣興比重較高，今天走勢受市場關注。

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光通訊、矽晶圓 前景亮

統計至28日，外資8月來已轉為買超3,712億元，而MSCI調升台股三大指數權重，月底生效的被動資金提前布局，帶動電子權值股回補。事件型買盤有利短線，但能否延續，仍取決於企業獲利與外資後續動向。

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