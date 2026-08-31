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台股9月行情多頭掌旗 三大利多助攻抗 Fed 「放鷹」

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

台股今（31）日將收8月月線，雖恐受Fed主席華許於傑克森洞全球央行年會「放鷹」言論影響而承壓，展望9月行情，在台積電（2330）8月業績可望續寫新猷、上市櫃公司8月營收挑戰6兆元以上新高、法人滾動式調升台股上市櫃獲利等三利多助攻下，多頭仍有望掌大旗。

法人指出，華許「放鷹」言論與中東局勢仍未明朗，可能使指數短線面臨回檔壓力，但在整理過後，9月行情有望先蹲後跳，蓄勢挑戰48K，甚至叩關50K整數關卡。

法人分析，上周五（28日）美股道瓊、那斯達克、標普、費城半導體等四大指數受華許偏鷹言論而全面拉回，當天台積電ADR、台指期夜盤同步走跌，尤其台指期夜盤下跌457點、收45,900點，失守46K，使得今天收8月月線面臨回檔壓力，並成為9月上旬行情變數。

即便台股短線可能因華許「放鷹」而回檔，但基本面強勁仍是大盤後續持續上攻最大奧援，尤其AI龍頭輝達上周公布亮麗的財報與展望後，多家大型法人機構開始滾動式上修台股今年獲利預期。

其中，若以全體上市櫃公司最新今年預估的每股純益（EPS）總和來看，全年首度有望突破2,000元大關，來到2,080元歷史新高，較7月中旬的1,946元上調6.8%。

隨著輝達罕見預測下一財年業績將成長70%，法人看好明年台股上市櫃公司EPS將進一步成長至2,652元，較7月中旬預估2,462元上修7.7%，年成長幅度也擴大為26.5%。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠表示，台積電8月營收有望再創單月歷史新高，朝4,900億元靠攏，隨著AI晶片出貨力道強勁，意味中下游組裝、伺服器、散熱、PCB等AI供應鏈業績可期，看好台股整體8月營收將突破6兆元大關、再創歷史新高的機會濃厚。

法人認為，此波台股企業業績向上趨勢將延續至11月中旬，預期在基本面利多發酵下，將是9月吹響多頭號角最大助力。

台股 華許 費城半導體 Fed 美股

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台股今（31）日將收8月月線，雖恐受Fed主席華許於傑克森洞全球央行年會「放鷹」言論影響而承壓，展望9月行情，在台積電8月業績可望續寫新猷、上市櫃公司8月營收挑戰6兆元以上新高、法人滾動式調升台股上市櫃獲利等三利多助攻下，多頭仍有望掌大旗。

法人掃貨股 多頭指標

台股在輝達亮麗財報效應等利多帶動下，上周大盤日K線連四紅，量能連四增、並重返兆元大關，加上外資上周買超金額再次突破千億元，三大法人合計加碼逾1,400億元，大力掃貨的台積電、南亞科等十檔，將是力抗美股上周五（28日）回檔的多頭焦點。

光通訊、矽晶圓 前景亮

統計至28日，外資8月來已轉為買超3,712億元，而MSCI調升台股三大指數權重，月底生效的被動資金提前布局，帶動電子權值股回補。事件型買盤有利短線，但能否延續，仍取決於企業獲利與外資後續動向。

AI伺服器代工四強 外資挺

戴爾（Dell）即將公布第2季財報，AI伺服器訂單與後續展望將成市場焦點。台系代工供應鏈中，緯創（3231）、鴻海、英業達、仁寶等四家近期紛紛獲各家外資調高目標價，在強勁AI需求延續下後市可期。

一周盤前股市解析／蘋概核心供應鏈 吸睛

台股上周五（28日）受輝達大漲、投資人對AI前景信心回籠激勵，指數以跳空上漲開盤後，快速震盪向上至全日最高46,574點，上漲599點，一舉突破前波8月14日高點後，短線獲利賣壓出籠漲幅收斂，指數終場上漲356點、以46,331點作收。

就市論勢／AI供應鏈 可留意

台股歷經7月去槓桿與評價修正，8月逐步收復失土。三大法人方面，外資7月賣超7,389億元，8月由賣轉買，投信持續第七個月站在買方。

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