台股9月行情多頭掌旗 三大利多助攻抗 Fed 「放鷹」

台股今（31）日將收8月月線，雖恐受Fed主席華許於傑克森洞全球央行年會「放鷹」言論影響而承壓，展望9月行情，在台積電（2330）8月業績可望續寫新猷、上市櫃公司8月營收挑戰6兆元以上新高、法人滾動式調升台股上市櫃獲利等三利多助攻下，多頭仍有望掌大旗。

法人指出，華許「放鷹」言論與中東局勢仍未明朗，可能使指數短線面臨回檔壓力，但在整理過後，9月行情有望先蹲後跳，蓄勢挑戰48K，甚至叩關50K整數關卡。

法人分析，上周五（28日）美股道瓊、那斯達克、標普、費城半導體等四大指數受華許偏鷹言論而全面拉回，當天台積電ADR、台指期夜盤同步走跌，尤其台指期夜盤下跌457點、收45,900點，失守46K，使得今天收8月月線面臨回檔壓力，並成為9月上旬行情變數。

即便台股短線可能因華許「放鷹」而回檔，但基本面強勁仍是大盤後續持續上攻最大奧援，尤其AI龍頭輝達上周公布亮麗的財報與展望後，多家大型法人機構開始滾動式上修台股今年獲利預期。

其中，若以全體上市櫃公司最新今年預估的每股純益（EPS）總和來看，全年首度有望突破2,000元大關，來到2,080元歷史新高，較7月中旬的1,946元上調6.8%。

隨著輝達罕見預測下一財年業績將成長70%，法人看好明年台股上市櫃公司EPS將進一步成長至2,652元，較7月中旬預估2,462元上修7.7%，年成長幅度也擴大為26.5%。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠表示，台積電8月營收有望再創單月歷史新高，朝4,900億元靠攏，隨著AI晶片出貨力道強勁，意味中下游組裝、伺服器、散熱、PCB等AI供應鏈業績可期，看好台股整體8月營收將突破6兆元大關、再創歷史新高的機會濃厚。

法人認為，此波台股企業業績向上趨勢將延續至11月中旬，預期在基本面利多發酵下，將是9月吹響多頭號角最大助力。