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法人掃貨股 多頭指標

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股在輝達亮麗財報效應等利多帶動下，上周大盤日K線連四紅，量能連四增、並重返兆元大關，加上外資上周買超金額再次突破千億元，三大法人合計加碼逾1,400億元，大力掃貨的台積電（2330）、南亞科（2408）等十檔，將是力抗美股上周五（28日）回檔的多頭焦點。

美股上周五受到聯準會主席華許在全球央行年會中，暗示不排除升息，國際大行預測9月、12月可能分別升息1碼等影響而下挫，市場推估台股今日將回測46K。

不過，台股在輝達第2季財報、第3季與下一財年展望都遠優於預期中，因基本面而回流的資金，帶動上周五成交量能突破1兆元，將成為力抗美股亂流的重要底氣。其中，三大法人大力加碼的個股，成為市場焦點。

其中，三大法人上周一口氣加碼台積電217億元，連同欣興的124億元、南亞科113億元，是三檔買超破百億元的個股，另外，穩懋、聯發科、富喬、元大台灣50、主動統一升級50、聯亞、奇鋐，這些買超逾59億元的個股或ETF，是主要買超前十大的標的。

若以買超張數來看，主動統一升級50一檔就獲三大法人掃貨64.7萬張，群益臺灣加權正2的17.8萬張、主動統一台股增長的16.3萬張、元大台灣50正2的15.5萬張，是買超逾10萬張的ETF，其他包括主動凱基台灣、第一金、主動富邦台灣龍耀、兆豐金、元大台灣50、凱基金都逾6.3萬張，都是買超前十大的個股或ETF。

資深分析師蔡明翰、台新投顧協理范婉瑜表示，市場預期聯準會在9月17日凌晨宣布升息1碼機率已來到57%，美股、台股難免震盪，但基本面吸引法人加碼的個股，在籌碼面回歸沉澱後，在法人籌碼未見鬆動前，將是盤面領漲抗跌的焦點。

法人 南亞科 輝達 美股

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法人掃貨股 多頭指標

台股在輝達亮麗財報效應等利多帶動下，上周大盤日K線連四紅，量能連四增、並重返兆元大關，加上外資上周買超金額再次突破千億元，三大法人合計加碼逾1,400億元，大力掃貨的台積電、南亞科等十檔，將是力抗美股上周五（28日）回檔的多頭焦點。

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