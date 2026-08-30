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未成年股東平均庫存衝破77萬元 永豐金證券：80%重壓半導體產業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券揭密：未成年股東平均庫存衝破77萬元，80%重壓半導體產業，提早卡位AI紅利。圖／永豐金證券提供
永豐金證券揭密：未成年股東平均庫存衝破77萬元，80%重壓半導體產業，提早卡位AI紅利。圖／永豐金證券提供

永豐金證券2026年8月最新數據揭密，旗下「小孩股東」平均股票庫存餘額已一舉衝破77萬元大關。以社會新鮮人平均月薪約4.5萬元來換算，戶均77萬元的庫存，大約相當於上班族約一年半的總薪資，展現出新世代家長長年幫孩子積累的穩健實力，這波父母搶先卡位證券開戶的積極度，持續帶動永豐金證券7月暑假的未成年開戶數，繳出年增2.5倍的成長動能。

永豐金證券觀察7月震盪，加權指數於7月29日落底，8月14日反彈高達17.8%，小孩帳戶股票庫存由71.3萬、同步上升至8月中的77萬價值，顯示父母為小孩投資的長線邏輯、並未出現震盪就短線殺出的情況，因此小孩帳戶也吃到反彈紅利。

進一步分析庫存，這群小小股東的七月前20大持股配置高度集中，高達80%的資金鎖定AI半導體產業，前四大持股包含台積電、聯發科、鴻海及台達電等權值股。這顯示現代父母替孩子規劃資產時，策略非常明確，直接透過定期定額參與台灣最強的科技命脈，讓孩子從小就能搭上產業成長的潛在紅利；另外，其他14%則聚焦金融股，是家長為小孩存股的另一主力。

面對父母高度集中AI權值股的理財趨勢，永豐金證券試算指出，若家長從孩子0歲起算，每月透過定期定額投入3,000元，以10%年化報酬率、股利再投入的複利試算，持續20年至孩子即將出社會，可累積約228萬元的資產。這種「長期紀律投入」結合「科技核心標的」的複利效果，正是現代父母不畏臨櫃開戶的繁瑣，都要搶在孩子成長關鍵期開始存股的核心主因。

隨著政府三讀通過0-18歲成長津貼，帶動Google搜尋未成年開戶熱度在8月初較7月再增30%，預期未來半年將迎來一波臨櫃開戶潮。許多家長想趁暑假結束前幫孩子買進第一張股票，但受限於法規未成年無法線上開戶；對此，永豐金證券貼心提醒，家長辦理時不須帶小孩親自臨櫃，只要事前完成「法定代理人同意書」簽署，由單一法定代理人即可代辦。

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