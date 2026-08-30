凱基證券勇奪台灣永續行動獎 打造「金融韌世代」獲肯定

凱基證券長期深耕永續發展與金融教育，以「金融韌世代－青年金融素養培力行動」榮獲「2026年台灣永續行動獎-SDG 4優質教育銀獎」肯定，不僅展現落實聯合國永續發展目標的卓越成果，更彰顯凱基證券運用金融專業回應社會需求、培育青年金融韌性的長期承諾與具體成效，在眾多永續實踐案例中脫穎而出，再獲外界高度肯定。

隨著年輕族群投資參與日益普及，面對資訊爆炸、數位金融快速發展及金融詐騙手法多元化趨勢，金融素養與風險意識的培養已成重要課題。凱基證券透過金融教育、數位創新、產學合作、實務演練及職涯發展，協助年輕族群建立正確理財觀念、風險意識與金融安全知能，不僅呼應聯合國永續發展目標SDG 4「優質教育」，更與金管會最新發布的《金融業深化社會信任與回饋行動指引》倡議之「金融大回饋」精神高度契合。藉由策略化、制度化與長期性的推動機制，透過青年培力與金融教育，深化社會信任，實踐金融業回饋社會的重要使命。

凱基證券自2024年啟動「金融韌世代」計畫，以系統化方式建構完整的金融教育生態系，透過推動校園交易競賽、金融知識講座、數位理財內容與金融安全教育四大面向，協助青年在踏入市場前建立正確的投資觀念與風險管理能力，逐步累積面對金融環境變化所需的判斷力與韌性。

其中，凱基證券自製《財經要雯》、《超美股感SHOW》，以及攜手凱基投顧製作《凱基股股漲》等數位節目，持續推廣正確投資觀念，發揮金融知識的長尾傳播效益，同時將防詐騙教育納入核心內容，強化民眾風險辨識能力，進一步提升社會大眾的金融素養與金融韌性。

凱基證券表示，此次榮獲台灣永續行動獎肯定，不僅是對公司長期推動金融教育成果的肯定，更是建立金融業與社會信任正向循環的重要里程碑，未來將持續深化金融教育、培育金融新世代人才，協助更多年輕人建立正確投資觀念與風險意識，以實際行動實踐品牌承諾「選擇凱基，開始累積」，為社會永續發展創造更多正向影響力。