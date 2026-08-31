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就市論勢／AI供應鏈 可留意

經濟日報／ 趙偉志（主動凱基台灣ETF經理人）

盤勢分析

台股歷經7月去槓桿與評價修正，8月逐步收復失土。三大法人方面，外資7月賣超7,389億元，8月由賣轉買，投信持續第七個月站在買方。

此外，MSCI在8月13日公布季度調整，台股9月將躍居新興市場第一大市場，這是台股權重罕見連續二季在三大指數全面調升。

投資建議

儘管雲端大咖自由現金流承受壓力，資本支出規模卻持續上修，身為「賣鏟子」的台廠成長動能來自實際訂單、出貨與營收，產業發展基礎相對扎實。

儘管台股評價目前偏高，但企業獲利仍處於上修階段，本益比是「落後指標」，只要獲利成長速度追得上股價，偏高的評價就會被逐步消化。

AI行情已從「算力建置」進入「訂單兌現」的階段，台廠優勢是持續承接規格升級與資本支出的完整供應鏈，使得台股具有較強的韌性抵禦市場雜音衝擊。

投資操作建議把「年線」視為中期趨勢的分水嶺，當指數站穩年線之上，回檔即是分批布局AI核心供應鏈的機會；若外資轉為連續賣超、且指數有效跌破年線，即應調降持股水位，待訂單能見度重新確認後再進場。

優先布局訂單能見度高、具技術門檻、能將規格升級轉化為毛利率與現金流的族群。

供應鏈 台股 外資 MSCI

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