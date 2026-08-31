一周盤前股市解析／蘋概核心供應鏈 吸睛

台股上周五（28日）受輝達大漲、投資人對AI前景信心回籠激勵，指數以跳空上漲開盤後，快速震盪向上至全日最高46,574點，上漲599點，一舉突破前波8月14日高點後，短線獲利賣壓出籠漲幅收斂，指數終場上漲356點、以46,331點作收。

統一投顧協理陳晏平表示，AI買盤歸隊帶動行情，然46K之上追價買盤縮手，大盤欲挑戰突破8月14日前高，並有效站穩，待量能放大。選股以流動性佳的中大型AI權值股為主，長線追蹤族群包括先進製程／封裝、載板與PCB、矽晶圓、電源管理相關、機箱滑軌、貨櫃散裝、自行車、特用化學及高殖利率銀行及壽險股等。

台新投顧協理范婉瑜認為，AI發展的長線趨勢未改變，載板、光通訊、散熱、記憶體、ASIC、封測、AI伺服器組裝、光學鏡頭等基本面無虞或具漲價題材的族群可望持續成為盤面焦點。

第一金投顧協理黃奕銓認為，展望未來一至二周，全球資本市場與法人目光將高度聚焦於即將登場的蘋果秋季新品發表會，隨著新一代iPhone與周邊生態系產品進入拉貨高峰期，市場正密切關注具備規格升級與高技術壁壘的蘋概核心供應鏈，新機拉貨效應與旺季備貨強度，將直接由9月初公布的8月營收數據進行最實質的硬指標檢驗。