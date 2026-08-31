聽新聞
0:00 / 0:00
一周盤前股市解析／蘋概核心供應鏈 吸睛
台股上周五（28日）受輝達大漲、投資人對AI前景信心回籠激勵，指數以跳空上漲開盤後，快速震盪向上至全日最高46,574點，上漲599點，一舉突破前波8月14日高點後，短線獲利賣壓出籠漲幅收斂，指數終場上漲356點、以46,331點作收。
統一投顧協理陳晏平表示，AI買盤歸隊帶動行情，然46K之上追價買盤縮手，大盤欲挑戰突破8月14日前高，並有效站穩，待量能放大。選股以流動性佳的中大型AI權值股為主，長線追蹤族群包括先進製程／封裝、載板與PCB、矽晶圓、電源管理相關、機箱滑軌、貨櫃散裝、自行車、特用化學及高殖利率銀行及壽險股等。
台新投顧協理范婉瑜認為，AI發展的長線趨勢未改變，載板、光通訊、散熱、記憶體、ASIC、封測、AI伺服器組裝、光學鏡頭等基本面無虞或具漲價題材的族群可望持續成為盤面焦點。
第一金投顧協理黃奕銓認為，展望未來一至二周，全球資本市場與法人目光將高度聚焦於即將登場的蘋果秋季新品發表會，隨著新一代iPhone與周邊生態系產品進入拉貨高峰期，市場正密切關注具備規格升級與高技術壁壘的蘋概核心供應鏈，新機拉貨效應與旺季備貨強度，將直接由9月初公布的8月營收數據進行最實質的硬指標檢驗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。