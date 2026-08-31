光通訊、矽晶圓 前景亮

統計至28日，外資8月來已轉為買超3,712億元，而MSCI調升台股三大指數權重，月底生效的被動資金提前布局，帶動電子權值股回補。事件型買盤有利短線，但能否延續，仍取決於企業獲利與外資後續動向。

7月急跌期間，上市融資餘額由6,313億元降至4,939億元，減幅21.8%；台股自7月30日低點迄今已反彈約17%，融資回升接近5,600億元，增幅約13%，低於指數漲幅，籌碼面尚未過熱。

以技術面來看，大盤站回所有均線，月線翻揚，日、周KD同步向上，趨勢偏多看待。唯若後續指數上攻到47,000點以上，進入前波套牢壓力區，短線恐不易一次突破，觀察5月29日大量低點43,815點已轉為重要支撐，若跌破此處與月線，須留意回測第二隻腳。

輝達財報持續驗證AI需求，2027會計年度第2季營收962.2億美元、年增106%，資料中心營收890億美元、年增117%，調整後每股盈餘2.22美元；第3季營收展望1,080億美元，高於市場預期，反映雲端服務商與AI資本支出持續擴張，有助台灣AI伺服器、先進封裝、PCB及高速傳輸供應鏈維持訂單能見度。

美國7月PCE物價及核心PCE年增率分別為3.7%與3.3%，月增率皆為0.2%。油價下拉效果收斂，加上服務價格月增0.3%，顯示服務通膨仍具黏性；實質消費接近零成長，薪資收入年增率也由4.1%降至3.5%，與就業市場降溫一致。通膨偏高限制降息，內需放緩又不利升息，預估聯準會9月較可能按兵不動。

產業布局應聚焦能將AI資本支出轉化為訂單與獲利的供應鏈。先進製程設備、先進封裝及耗材受惠晶圓代工擴產，以及CoWoS、SoIC產能提升，設備進場、材料用量與產能利用率均有上升空間。

ABF載板與高階CCL則受惠AI伺服器主板層數、面積與高速高頻規格提高，低損耗材料占比上升，有利產品單價及毛利率改善。光通訊方面，800G向1.6T升級，加上矽光子逐步導入，資料中心Scale-up與Scale-out架構將持續推升交換器、光模組及相關零組件需求。

矽晶圓則因先進製程投片增加、成熟製程庫存去化與報價上揚，加上產能利用率回升，營運可望逐季改善。低軌衛星受惠衛星發射數量增加、地面終端普及及全球通訊建設，天線、射頻、PCB與電源供應鏈具中長期成長機會。

金融股受惠銀行放款成長、利差趨穩、券商成交量回升及投資收益增加，獲利具支撐；自行車產業庫存調整告一段落，歐美補庫存、電動自行車新品及汰換需求有望帶動訂單回升。

統計近十年9月上漲機率僅30%、平均下跌0.95%；第3季上漲機率50%、平均漲幅1.1%，且2021至2024年第3季皆收跌。若9月指數來到47,000點以上甚至逼近前高，季底結帳與獲利調節壓力將升高，盤勢較可能呈現高檔震盪、個股輪動。

操作上宜偏多不追價、分批布局，優先選擇訂單能見度高、營收與獲利同步成長、籌碼未過熱的族群，大漲但獲利尚未跟上的題材股則宜降低持股。（作者是玉山投顧總經理）