AI伺服器代工四強 外資挺

戴爾（Dell）即將公布第2季財報，AI伺服器訂單與後續展望將成市場焦點。台系代工供應鏈中，緯創（3231）、鴻海、英業達、仁寶等四家近期紛紛獲各家外資調高目標價，在強勁AI需求延續下後市可期。

戴爾將於9月1日盤後公布第2季財報，近期受到xAI等客戶追加訂單帶動，AI伺服器訂單仍有上修空間。法人分析，台廠供應鏈方面，戴爾將前端代工訂單分配予緯創、鴻海、英業達、仁寶等承接，利於維持台灣代工廠的利潤空間。

值得注意的是，觀察8月中旬以來各外資個股報告，高盛證券將緯創目標價由246升至281元；高盛也將鴻海列為「首選」，目標價400元，滙豐證券則由330元升至380元；花旗將英業達目標價由63元升至75元，上述個股皆為「買進」評等；高盛、滙豐、瑞銀也分別調升仁寶目標價至41.3元、39.8元、40元，但評等則皆為「中立」、「持有」。

高盛持續看好緯創AI伺服器業務，主要受惠機櫃級AI伺服器加速轉型，產品組合朝平均售價（ASP）更高的下一世代機型移動，加上主要客戶持續釋出擴大AI資本支出的正向訊號，AI伺服器需求仍具支撐。

此外，緯創近年持續擴大客戶版圖，除既有客戶外，也積極切入企業及雲端服務供應商（CSP）市場，有助分散客戶集中風險並擴大AI伺服器接單規模。

高盛也看好鴻海業務結構持續轉型，將由競爭激烈的消費電子市場，逐步拓展至AI伺服器及電動車代工，有助開拓多元化商機。其中，AI伺服器需求持續強勁，加上市占率提升，成為鴻海重要成長動能，預期2026年第3季AI伺服器機櫃出貨量將季增高雙位數，全年出貨量也可望維持強勁成長，將推升鴻海整體營運表現。