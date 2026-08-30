華許放鷹美晶片股、台指期跌 法人：台股本周多空交戰

市場解讀美國聯邦準備理事會主席華許抗通膨談話偏向鷹派，預期升息加溫，美晶片股挫跌，台指期夜盤下跌457點收45900點，台積電期貨夜盤下跌21點收2408點。在台指期淨部位，三大法人28日淨空單減少1380口至6246口，外資淨空單減少1181口至8萬3655口。

法人分析，華許發言牽動美國長期公債殖利率攀升，對美股本周開盤走勢帶來不確定性，外資在台股期貨市場淨空單仍在高水位，此外印刷電路板及IC載板廠欣興電子涉洗產地，對台股31日開盤及主動式ETF動向產生變數。

不過法人指出，國際半導體展（SEMICON Taiwan2026）本周論壇和展會接續登場，加上輝達（NVIDIA）上周財報展望持續看佳，人工智慧（AI）產業題材熱度不減，本周上市櫃公司也將陸續公布8月營收，表現可期，下周蘋果（Apple）iPhone 18及摺疊機即將亮相，相關利多有助抵銷變數，觀察台股31日能否守穩短期均線及月線約45075點，量能是否持續放大超過新台幣兆元，短線留意行情波動，預期大盤震盪、類股輪動。

美國新任聯邦準備理事會（Fed）主席華許（KevinWarsh）於美國時間28日在全球央行年會上發表主題演說表示，儘管美國夏季通膨數據優於預期，但未顯示通膨基本趨勢已有實質改善。他強調，升息是應對通膨的核心工具，也說偏好「更安靜的聯準會」。市場預期聯準會9月升息以冷卻通膨的機率增加。

以科技股為主的那斯達克指數下跌138.92點或0.52%，收26402.43點，費城半導體指數下跌412.505點或3.47%，收在11469.664點。

美晶片股挫跌，其中輝達（NVIDIA）下跌4.57%，台積電美國存託憑證（ADR）跌2.29%，超微（AMD）跌2.33%，英特爾（Intel）跌2.85%，SK海力士ADR跌0.35%，美光（Micron）跌0.27%，邁威爾（Marvell）重挫10.28%。

欣興28日公告指出，桃園地方檢察署指揮桃園市調處針對涉及妨害農工商罪進行搜索調查。欣興表示，因產地標示爭議，公司配合調查中，並嚴正否認內線交易與做假帳等傳聞。桃園地檢署29日表示，欣興電子涉嫌將在中國產製的印刷電路板（PCB）產品運回國、改貼台灣製造產地標示，28日搜索後帶回PCB事業處總經理、副總、廠長等共14名被告，訊後王姓總經理等5人交保、其餘請回。

台股上周反彈上漲1107.16點或2.45%，集中市場指數28日收在46331.45點，上漲356.23點。根據台灣證券交易所統計，上市公司最新總市值達新台幣151兆4509億元，單周增加約3.61兆元，再度突破150兆元。