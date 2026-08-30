AI「燒錢潮」轉向資本紀律！ASIC 成降本利器 這些台廠將受惠

AI產業正進入結構性轉變階段，逐步邁向「槓桿式基礎設施周期」（Leveraged Infrastructure Cycle），融資方式也更加多元，開始大量導入公司債、長期資料中心租約、特殊目的公司（SPV）、專案融資（Project Finance）及私人信貸（Private Credit）等工具。隨AI產業進入資本紀律時代，業者對成本效益與投資報酬率的要求提高，反而有望加速ASIC滲透率提升。

截至8月25日，法人指出，CSP今年累計發行債券規模約2,200億美元，另有已簽署但尚未執行的未來租賃付款承諾約1.09兆至1.16兆美元，相較目前已正式認列於資產負債表上的租賃負債約2,850億美元，前者已接近後者的4倍。

換言之，市場關注焦點將從單純的資本支出，進一步轉向AI所創造的未來現金流，能否以更快速度成長並覆蓋持續增加的固定付款義務。

從目前融資結構來看，各大CSP仍以「避險融資」（Hedge Finance）為主，現金流對債務及固定付款義務仍具一定支撐；反觀CoreWeave等Neocloud業者及AI新創，融資結構已逐步走向「投機融資」（Speculative Finance），對外部融資及未來現金流的依賴程度較高，因此整體財務風險也明顯高於CSP業者。

事實上，當CSP面臨7,000億美元資本支出及1兆美元租賃付款承諾（Lease Commitments）壓力，如何降低每個Token的運算成本成為重要課題，而ASIC正是最直接的解方。ASIC具備每瓦效能優勢，能以更高的能源使用效率降低運算成本。

ASIC相關受惠廠商包括：聯發科（2454）的AI ASIC強勁需求可望延續至2027年全年，資料中心ASIC營收貢獻，預估規模將超過3,800億元。創意（3443）明年Google CPU投片量可望達13萬至15萬顆，此外，xAI ASIC也預計於明年進入量產。

世芯-KY（3661）方面，預估CSP 2nm AI ASIC將由世芯-KY擔任主要合作夥伴，首批量產時間點可望落在2027年第4季；至於今年已進入量產的3nm AI ASIC，產品生命周期則預期延續至2027年第3季。

此外，在電力供給日益吃緊的情況下，先進製程所帶來的每瓦性能提升，經濟效益也將進一步放大，台積電（2330）身為先進製程龍頭及主要代工廠，可望成為主要受惠者。