股市投資 法人：回歸基本面

國內投資機構預期九月ＦＯＭＣ不升息的機會還是偏高，因此美國的利率政策未來對美股及台股的影響，都是偏正向看法，短期可能對股市形成支撐，而真正左右後續行情的關鍵，應是回歸基本面，即人工智慧（ＡＩ）支出的延續性。

若九月聯準會維持利率不變，富邦投顧董事長陳奕光分析，對美股而言，將會逐漸回歸基本面；目前ＡＩ產業已進入第三周期，即「信用周期」，在前兩個階段分別經歷晶片周期與基建周期後，ＡＩ發展進入需要資金支持的階段，因此，資金成本將成為後續產業發展的重要因素。

目前投資型債券發行利率已經達到約百分之七至百分之八，若此時聯準會再升息，可能進一步提高資金成本，形成惡性循環，反而對ＡＩ產業後續發展造成障礙。因此，陳奕光認為，維持利率不變，甚至後續逐步引導利率下降，才有利於ＡＩ產業持續發展，也有助於市場維持相對穩定的基本面環境。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文指出，若九月聯準會維持利率不變，對美股最大的直接影響，是降低市場對「貨幣政策進一步緊縮」的擔憂；目前美國企業，尤其是ＡＩ相關大型科技企業，仍持續投入大量資本支出，若聯準會升息，將直接提高企業融資成本，對目前持續擴張的ＡＩ基礎建設投資形成壓力。

因此，若九月不升息，至少可以避免市場突然面臨新一輪短期利率上升的衝擊，對目前美股多頭而言具有一定支撐效果。

張繼文提醒，不升息不代表美股風險解除，目前ＡＩ投資已形成特殊的循環：大型科技企業必須持續增加ＡＩ資本支出，才能維持市場對ＡＩ成長的信心；但資本支出越高，自由現金流受到的壓力也越大，企業若現金不足，就可能進一步透過發債籌資，而大量發債又會增加市場資金需求並推高殖利率，這個問題不會因為聯準會九月不升息就消失。

台股方面，張繼文指出，目前台股多頭主要仍由ＡＩ相關題材推動，前一階段大型科技企業財報以及ＡＩ龍頭財報已經暫時通過市場考驗，因此九月企業基本面本身可能不會出現太大的問題，若聯準會九月不升息，台股短線受到美國貨幣政策衝擊的壓力可望降低，市場焦點將重新回到ＡＩ產業的資本支出是否能夠持續。但台股風險依然存在，因為指數目前處於高檔。

陳奕光對台股維持樂觀看法，如果市場對ＡＩ的信仰沒有改變，則目前市場所擔心的利率、通膨等問題，並不會演變成重大風險，只要ＡＩ產業仍維持成長，台股就仍有基本面的支撐。展望九月台股，台積電股價若能突破二四五○元，大盤指數有機會持續挑戰新高。