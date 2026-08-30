外資升價股有戲 金像電、萬潤等可望引領指數上攻

台股近來走勢轉強，不少個股後市基本面也亮麗搶眼，引動外資圈一波目標價上修潮，包括奇鋐、金像電（2368）等，在法人買盤或市場大戶的搶進推升下，股價領漲抗跌，成為引領行情走多的市場焦點。

台股上周在新台幣兌美元匯率持續走升下，吸引外資大買台股1,109億元，連四周買超，累計買超金額達3,712億元。隨外資買盤重新聚焦台股，外資青睞看好、並調升目標價的個股，就成為市場買盤積極追捧的亮點。

統計近期外資給予正向評等、目標價獲上調、上周股價上揚，且三大法人或市場主力買超個股，包括奇鋐、金像電、萬潤、聯亞、景碩、世芯-KY、南電、創意、啓碁、華碩、廣達、微星、欣興等。

這些個股以科技股為主，產業範疇含括上游半導體、下游硬體廠，及零組件、設備業等，金融領域僅有一檔，顯示外資圈仍明顯偏好科技產業，預期後市基本面優於預期。

其中，上周漲幅高達17.2%的散熱模組廠奇鋐，包括高盛、大和資本、美銀等證券認為，該公司受惠伺服器機櫃複雜度提升，帶動液冷元件平均售價與毛利率均具上行空間，因此均建議「買進」，並上調目標價至近4,000元。

金像電方面，包括里昂、大摩、大和資本等也都給予「強力看好」、「優於大盤」、「買進」等評等。如目標價上調至1,955元的里昂證券認為，金像電受惠PCB產品漲價，調升2026至2028年EPS預測值7%至13%。

近來外資看好ABF載板前景，欣興、南電、景碩均獲外資圈按讚並調升目標價。如美銀證券指出，載板三雄受惠伺服器CPU需求，ABF供給短缺將更嚴重，營運前景看好。