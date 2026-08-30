217檔股息下月發放 上市櫃2,000億活水來了

邁入9月，台股將迎來新一波龐大股息發放的活水行情。據統計，9月上市櫃公司合計有217檔個股密集發放現金股利，總發放金額高達2,030.2億元。法人指出，隨龐大股息陸續入帳，有望啟動「股息再投資」效應，為台股後續多頭攻勢注入強勁的資金動能。

9月現金股利發放前十大個股合計貢獻逾千億元規模。其中，公股金控兆豐金（2886）拔得頭籌，預計4日發放高達259.5億元現金股利，居9月上市櫃公司之冠；食品龍頭統一（1216）亦於4日發放170.4億元股息，位居第二；合庫金（5880）則將在11日發放125.4億元，名列第三。此外，租賃龍頭中租-KY（5871）、超商龍頭統一超（2912）將分別於1日、2日發放99.2億元、93.5億元，居第四與第五位。

受惠AI與高速運算需求強勁的台光電、奇鋐亦榜上有名，分別將於24日、23日發放89.5億元、82.3億元；半導體零組件通路龍頭大聯大、電源大廠光寶科、光學鏡頭指標廠大立光，也將分別於30日、11日及10日入帳63.8億元、56.9億元與54.2億元。

第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清等分析，歷年第3季底為股息發放高峰期之一，龐大資金回流成為推升行情重要推手，具備穩健獲利基礎、高配息防禦特質等族群更易吸引領息資金布局。