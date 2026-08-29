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法人：華許言論偏中性 輝達財報、蘋果新機有利台股

中央社／ 台北29日電

美國聯準會主席華許言論被市場解讀偏鷹，美股下挫，法人認為，華許為因應美國公債到期資金壓力，現階段仍將維持不升息、不降息態度；且輝達財報優於預期，看好即將公布的台股8月營收，蘋果新機發表會，都有利台股表現。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許（KevinWarsh）在演說中強調，對抗高通膨是當務之急，這番言論被外界解讀為比預期更加偏向鷹派，引發升息預期，美股今天收黑。

台股本週反彈上漲1107.16點或2.45%。輝達（NVIDIA）財報優於預期，激勵28日台股盤中大漲近600點，盤中最高衝上46574點，終場指數上漲356.23點，收在46331.45點，站上46000點大關。

ABF載板大廠欣興電子涉嫌將中國產製PCB產品改貼台灣製造產地標示，有洗產地之虞，遭桃園地檢署搜索，欣興主管今天交保。多檔知名主動式ETF對欣興高持股，下週一開盤走勢受市場關注。

富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，從技術面來看，台股已過反彈滿足區，接下來將挑戰47350點反壓區，若越過才有機會挑戰48000點以上，再創新高，但若向下，在月線45074點之上應有支撐。

陳奕光指出，輝達財報優於預期，看好明年大幅成長，使AI泡沫謠言不攻自破，對晶圓代工廠有利；且上市櫃公司即將公布8月營收，預期成長家數應大於150家，搭配出口、外銷數據公布，9月業績仍可能創高。

另外，外資8月回補台股新台幣3000多億元，但距年初以來大幅賣超仍有很大回補空間；蘋果iPhone18、摺疊機即將亮相，利多一棒接一棒，有利台股走勢。

對於美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許（KevinWarsh）可能偏鷹派的疑慮，陳奕光認為，美國40兆美元公債，有部分即將到期，雖可借新還舊，但投資等級債不斷發行，也可能讓投資人放棄公債。所以華許現階段的態度可能是既不升息也不降息，完全以數據、趨勢依據發言，但後續仍不排除為降息鋪路。

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