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確信台股會衝破5萬點 柯文哲警告：台灣真正危機才開始

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲今天上午到彰化縣議會對著小草們演講時提到「台灣病」，他很確信的說，目前AI的發展，經濟是預期會繼續成長，股票會漲破5萬點。記者劉明岩／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天上午到彰化縣議會對著小草們演講時提到「台灣病」，他很確信的說，目前AI的發展，經濟是預期會繼續成長，股票會漲破5萬點。記者劉明岩／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午到彰化縣議會對著小草們演講時提到「台灣病」，他很確信的說，目前AI的發展，經濟是預期會繼續成長，股票會漲破5萬點，賴清德總統就是運氣好，但破5萬點以後，才是台灣真正的危機，因為物理有其極限。

柯文哲今天聽取黨籍縣議員吳韋達及四名市民代表參選人的問政理念，會場約有上百人參加，柯文哲對於目前台灣的經濟發展表示看法，他說，他說，他是不太懂股票的人，目前台灣股票加權指數是4萬6331點，但他確定台灣股票會突破五萬點。

柯文哲說，以前投資股票是看本益比，現在是「本夢比」，AI未來要做哪些產品，它都還沒做出來，但就是說它講那個願景，現在看似可以做得出來，是可實現的願景。所以台灣經濟在可預見的時間內，還會繼續成長，因為大家還會一直投資AI這個世界，因為大家好像做得出東西來。那也有人在講說「那代工不過是一時的」，不管胡搞瞎搞，台灣經濟就是在成長。

柯文哲說，台灣真正的危機是什麼時候？是在股票突破5萬點，因為這個AI這個，難道它可以一路一直下去嗎？難道它沒有終點嗎？還有晶片現在已經做到小於2奈米，可是物理有極限啊，這個超越 2 奈米能不能繼續走下去？

柯文哲說，以前摩爾定律每1.5年到2年，晶片的速度會翻倍，或者功能會增加兩倍，物理那個有物理極限，那你那個量子電腦到底做不做得出來也不知道，到底能不能實用也不知道。

他說，台積電一直在大幅度地一直往上走，那問題是等它走到頂的時候怎麼辦？如果台灣的經濟走到頂的時候怎麼辦？總有一天會漲到有一個極限。所以「台灣病」簡單地講就是一句話，「台灣不能沒有台積電，但是台灣不能只有台積電」，這個是台灣病最簡單的說明。

他說，他一直在思考經濟「到頂了後怎麼辦」的解方，他發現重點不是你做了什麼，而是如何把它做到最好，這樣的企業管理模式，才是最重要的。

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午到彰化縣議會對著小草們演講時提到「台灣病」，他很確信的說，目前AI的發展，經濟是預期會繼續成長，股票會漲破5萬點。記者劉明岩／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天上午到彰化縣議會對著小草們演講時提到「台灣病」，他很確信的說，目前AI的發展，經濟是預期會繼續成長，股票會漲破5萬點。記者劉明岩／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（前排中）今天上午到彰化縣議會對著小草們演講時提到「台灣病」，他很確信的說，目前AI的發展，經濟是預期會繼續成長，股票會漲破5萬點。記者劉明岩／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（前排中）今天上午到彰化縣議會對著小草們演講時提到「台灣病」，他很確信的說，目前AI的發展，經濟是預期會繼續成長，股票會漲破5萬點。記者劉明岩／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午到彰化縣議會對著小草們演講時提到「台灣病」，他很確信的說，目前AI的發展，經濟是預期會繼續成長，股票會漲破5萬點。記者劉明岩／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天上午到彰化縣議會對著小草們演講時提到「台灣病」，他很確信的說，目前AI的發展，經濟是預期會繼續成長，股票會漲破5萬點。記者劉明岩／攝影

柯文哲 台股 吳韋達

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