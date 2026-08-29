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外資錢進來了…台股周漲1,107點 這周最愛的竟不是AI股

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
本周外資買超前十名表
本周外資買超前十名表

台股28日收46,331.45點，上漲356.23點，本周大盤指數上漲1,107.16點，外資本周買超1,107.72億元，本周最受外資青睞的買超股首推金融股，在周買超前十名中占4檔，傳產股也吸金，同樣有4檔，電子股僅富喬及聯電2檔。

台股28日早盤以46,070.83點開出，上漲95.61點，指數一度拉升至46,574.52點，上漲599.3點，終場則是收在46,331.45點，指數朝歷史高點挺進，統計外資本周買超1,107.72億元。

以外資本周買超個股前十名來看，買盤最愛金融股，買超前三名清一色是金融股，周買超第一金93,228張最多，其次是買超兆豐金， 凱基金居外資本周買超第三名；進榜周買超前十名的電子股僅2檔，買超富喬45,896張，買超聯電31,388張。

本周外資賣超前十名個股則是以傳產股居多，賣超台泥28,037張居冠，其次是賣超緯創25,213張。

本周外資賣超前十名表
本周外資賣超前十名表

台股 外資 富喬

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