305億賣壓急轉彎…投信本周反手買19億 最愛這兩檔傳產股

投信本周買超19.45億元，相較上周大賣305億元，這周轉賣為買，觀察投信買超前十名，投信集中買超玻纖布、低軌衛星族群，南亞、富喬為前兩名，其中南亞大買將近兩萬張。低軌衛星部分買超穩懋、華通，CPO押寶華星光，另買超電源大廠光寶科。

台股這周一度回測月線大關，8月25日盤中最低下挫逾500點，但尾盤出現反攻，收在最高45,169.46點，終場上漲407.14點，守住月線，而後出現連三漲，本周共上漲1,107.16點，漲幅2.44%，收在46,331.45點。台股已收復7月13日當周的跌幅，即將挑戰歷史高點。

統計投信買超前十名，買超南亞19,778張、富喬13,559張、遠東新10310張、光寶科7,641張、玉山金7,037張、穩懋7,035張、台半6,318張、華星光5,977張、華通5,435張、大聯大5,130張。

觀察投信買超排行，投信集中買超玻纖布、低軌衛星族群，另押寶光寶科，使得光寶科股價持續創下新高。南亞、富喬股價表現強勢，南亞26、27日股價連續漲停，今日盤中更創下238.5元歷史新高，富喬股價則直接V轉，若以7月30日收盤價60.3元計算，至今收盤125.5元，股價已經翻倍，並挑戰前高129.5元。

投信青睞PCB上游材料族群，南亞產品包括銅箔基板（CCL）、銅箔、玻纖布、環氧樹脂、電子級玻纖絲等電子材料產品，在全球市占均高居前三，原料自給自足為主要競爭優勢。

今年上半年電子材料占比超過57%，法人指出，南亞目前洽談訂單以M6至M8產品為主，另有部分M9需求，預計下半年陸續貢獻營收，受惠產能增加、報價調漲及高階產品比重提升，第3季電子材料營收及營益率均可高於第2季。