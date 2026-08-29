欣興遭搜索 強調不影響營運

PCB載板大廠欣興（3037）昨（28）日被桃園地方檢察署指揮桃園市調處搜索。欣興連發兩次重大訊息釐清，配合檢調單位調查，據檢調單位告知主要是妨害農工商罪中產地標示有爭議，公司營運正常，對財務、業務並無重大影響。

欣興28日因盤中傳出檢調突襲搜索消息，午盤過後股價由原來的創波段新高1,230元急殺，最後以1,110元作收，下跌70元，外資逆勢買超3,673張。欣興昨日針對此事也連發兩次重大訊息釐清搜索傳聞，強調配合檢調單位調查，公司的營運正常，對財務、業務並無重大影響。

據了解，此次涉及範圍是PCB因應客戶需求調度產能，對產地標示的認定爭議，非ABF載板業務。臺灣桃園地方檢察署指揮桃園市調處至欣興主要針對涉妨害農工商罪進行搜索調查。欣興第一次公告時表示，全力配合檢調單位調查以釐清案情，對於公司財務業務影響概況，公司則表示，營運正常，對財務、業務並無重大影響。

欣興被搜索消息傳出後，市場各種傳言不斷，證交所再次要求公司針對市場傳聞說明清楚，欣興第二度發布重大訊息澄清傳聞相關內容，強調沒有內部做假帳、內線交易、涉嫌洗產地等說法，相關資訊應以「公開資訊觀測站」公告為準，據檢調單位告知主要是妨害農工商罪中產地標示有爭議，欣興配合調查對象為一位總經理、一位副總及相關單位同仁，因為調查仍在進行中，待地檢署正式說明後另發重大訊息公告。