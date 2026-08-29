國泰金李長庚看AI產業 還有幾年好光景

受惠於全球經濟成長強勁與AI浪潮帶動資本市場熱絡，國泰人壽今年截至6月底，台股含FVOCI的投資報酬率高達39%、國外股票12.6%，截至8月27日仍有高達2,200億元以上；國泰世華銀行則受惠於企業與個人資金需求旺盛，放款年成長14%。

展望未來，國泰金控（2882）總經理李長庚認為，台灣半導體與AI產業預期還有好幾年的好光景，樂觀看待長期資本市場前景。

在股市強勁帶動下，國泰人壽投資績效與資產品質表現優異。從資產配置與投報率來看，國壽今年截至6月底，總投資金額達8兆173億元，其中國外債券配置59.3%，與國內債券合計約69%；國內股票8.3%、國外股票5.5%，金額分別為6,690億元和4430億元，股票投報率分別達39%和12.6%，台股成為挹注獲利與保留盈餘的主力。

國泰人壽總經理林昭廷指出，國壽6月底國內外股票合計未實現利益約2,700億元，7月雖隨市場回檔，但截至8月27日為止，國內外股票未實現利益已快速回升至2,200多億元以上，整體資本部位依然充沛。截至7月底，國壽的現金股利收入亦高達127億元。

此外，堪稱「未來獲利水庫」的CSM上半年已釋出174億元，年化釋出率6%，累計CSM餘額成長6.9%至5,470億元，預估今年全年CSM餘額成長率將確定超過10%的年度目標。