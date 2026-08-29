三題材熱炒 大摩挺輝達鏈

輝達釋出2028財年營收年增率將達七成喜訊，激勵台股相關供應鏈昨（28）日股價強勢表態。摩根士丹利（大摩）在最新釋出的「台灣科技硬體」產業報告亦指出，輝達台系供應鏈前景看俏，看好台積電（2330）、京元電、穎崴等15台廠，均給予「優於大盤」評等。

大摩指出，受惠強勁的成長前景、持續緊張的供需關係，以及偏低的估值等三大利多發酵，看好包括京元電子、穎崴、台積電、信驊、鴻勁、日月光投控、廣達、鴻海、緯創、致茂、勤誠、貿聯-KY、川湖、欣興、國巨*等15台廠。

目標價分別為京元電子338元、穎崴12,000元、台積電2,988元、信驊20,888元、鴻勁10,008元、日月光投控628元、廣達385元、鴻海310元、緯創275元、致茂2,800元、勤誠1,600元、貿聯-KY的3,665元、川湖15,000元、欣興1,465元、國巨*1,465元。

以大摩最新出具報告給予的目標價，對比昨日收盤價，未來一年潛在漲幅以國巨*最高，高達145.3%、其次為穎崴92%、貿聯-KY和勤誠在六成之上。