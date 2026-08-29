MSCI調權重 慎防爆量甩尾

台股昨（28）日挾輝達（NVIDIA）財報利多，帶動外資持續回補417.5億元，拉出連四紅並寫波段高點，終場漲356點收46,331點；下周一適逢MSCI明晟季度權重調整盤後生效，慎防爆量甩尾。

三大法人昨日同步買超458.2億元，其中，外資買盤持續歸隊，單日買超417.5億元，連三買、累計買超1,274.6億元。外資在台指期留倉淨空單減少1,181口至83,655口，仍處於相對高檔水準。

統計自美元指數7月底盛極而衰後，外資8月以後開始認錯回補台股，20個交易日有三分之二站在買方、七個交易日買超逾400億元，8月累計3,712億元，有機會締造單月歷史新猷。

投信小賣1.9億元，8月僅買超556.2億元；自營商加碼42.7億元；八大公股行庫逢高調節116.5億元。

周線來看，台股本周反彈1,107點，由黑翻紅，成交量連三縮至4.2兆元，所幸周KD黃金交叉且開口持續放大，有利中期反彈延續。隨多頭強勢反攻，月線截至昨日上漲3,211點或7.4%，有機會吞噬前一月長黑K。