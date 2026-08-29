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台股六大利多將挑戰47K 法人：只要量能放大將攻向前高

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股昨（28）日受惠外資買盤持續歸隊，終場漲356點收46,331點，拉出連四紅並創波段高點。聯合報系資料照
台股昨（28）日受惠外資買盤持續歸隊，終場漲356點收46,331點，拉出連四紅並創波段高點。聯合報系資料照

台股昨（28）日受惠外資買盤持續歸隊，終場漲356點收46,331點，拉出連四紅並創波段高點。法人認為，後續國際半導體展、技術面翻多、季底作帳等六大利多加持，若配合量能放大將有助進一步挑戰7月6日47,395點前高。

群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧總經理黃文清分析，輝達財報及展望亮麗，穩定人工智慧（AI）股多頭軍心，但中東情勢未明、外資期貨空單偏高、高檔套牢壓力沉重，加上資金快速輪動，預期短線高檔震盪加劇，操作不宜過度躁進。

市場關注美聯準會（Fed）主席華許於全球央行年會上的演說，若無意外將帶動台股下周進一步上揚，但若言論偏向鷹派，則可能再度回測本周低點44,210點。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、蔡明彥、黃文清等市場名師看法，台股守穩月線及季線後，市場氛圍逐漸轉佳，外資買盤陸續歸隊、六大利多助威，預期短線可望延續震盪偏多走勢，建議保留適當現金水位，以因應行情波動。

六大利多題材之一，國際半導體展預計9月2日登場，市場聚焦AI相關先進封裝及矽光子等未來發展藍圖，相關概念股近日股價提前熱身；其二，蘋果秋季新產品發表會於9月10日舉行，iPhone 18 Pro系列及首款折疊機成為短多關注焦點。

其三，預期上市櫃公司8月營收將連續六個月站上5兆元大關，蓄勢再創新高。

其四，技術線型翻多，台股近日連續上揚，收復所有均線，日KD指標於50中值附近翻多，加上MACD柱狀體正值擴增，月線將往上突破季線。

其五，時序進入9月後，法人及集團作帳蠢蠢欲動，均有利多方發揮。

其六，美國期中選舉進入倒數計時，由於川普政府民調低迷，或可能推出政策利多，有利美股後市表現。

台股 群益 套牢

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