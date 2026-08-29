就市論勢／電子零組件 需求強勁

盤面分析

本周輝達亮眼財報點火，台股站回46,000點關卡，成交值重回兆元之上。觀察三大法人動向，外資本周連三買，買盤力道最強。儘管資金輪動重回科技主流股，但研判台股目前仍偏向「基本面強、籌碼面弱」格局，隨市場幾項利空焦慮逐漸退散，看好外資未來回補空間大，須留意地緣政治反覆、美國長債殖利率偏高可能壓抑短線股市表現。

國內景氣來看，受惠AI需求強勁，7月景氣對策燈號呈現連續八個紅燈，外銷訂單與出口維持強勁成長，2026年7月出口753億美元，7月外銷訂單再創佳績，金額年增61.9%達979.4億美元，連續第18個月正成長且再創歷年單月新高，外銷訂單增速高於實際出口，意味未來數月出口能見度仍佳，顯見外貿景氣目前仍處於AI科技需求帶動的強勁擴張期。

輝達第2季財報及財測亮眼，顯示AI需求與展望亮眼，預料台股供應鏈持續受惠。AI算力需求與企業獲利趨勢未出現反轉，基本面也沒有惡化，AI投資循環亦尚未因融資壓力出現反轉跡象。

投資建議

CSP持續擴大資本支出，AI投資持續加速，供給端仍相當吃緊；電力、GPU、HBM、CoWoS等關鍵資源供應不足，資料中心建設受限供給瓶頸而非需求不足。

選股建議方面，今年第2季財報公布後，市場大幅上修機構件（滑軌）、ABF載板、CCL及散熱等族群2026年獲利預估，其中機構件及ABF載板獲利年增幅度可望逾300%，反映AI伺服器、高速運算及資料中心建設需求遠優於原先預期。

看好2027年散熱、機構件、電源、ABF載板及CCL供應鏈預估獲利年增率將超過50%，顯示AI需求全面帶動高階零組件與材料廠商營運成長，投資人建議續抱相關電子零組件族群。