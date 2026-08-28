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台股本週上漲1107點 上市公司總市值再升破150兆元
台股本週反彈上漲1107.16點或2.45%，集中市場指數今天收在46331.45點。根據台灣證券交易所統計，上市公司最新總市值達新台幣151兆4509億元，較上週增加約3.61兆元，再度突破150兆元大關。
產業別指數方面，本週漲幅最大為光電類指數上漲13.02%，跌幅最大是航運類指數下跌6.24%。其他未含金融類指數上漲993.19點，漲幅約2.45%；未含電子類指數上漲333.53點，漲幅約1.36%；未含金融電子類指數上漲97.13點，漲幅約0.59%。
本週全體上市股票成交金額為3兆9755億元，成交金額前3名產業分別為半導體類成交金額1兆3374億元，占全體上市股票交易金額比重33.64%；電子零組件類成交金額1兆463億元，占比26.32%；以及電腦及週邊設備類成交金額3238.27億元，占比8.15%
本週集中市場股票成交量週轉率為2.71%，成交量週轉率前3名產業為光電類9.52%、電子零組件類8.39%，和航運類6.43%。
台股今年初開盤迄今共158個交易日，集中市場總成交金額為160兆4506億元，市場日平均成交金額為1兆155億元；股票成交量週轉率132.65%，股票日平均成交量週轉率0.84%。
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