外資買超415億元 買盤最愛ETF、同時也狂買聯電逾8.8萬張

台股28日收46,331.45點，上漲356.23點，三大法人同步買超，尤以外資買超415.87億元最多，統計外資買超前十大竟有6檔是ETF，買超第二名則是聯電（2303），單日大買88,989張，群創（3481）也獲外資買超23,715張。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許將在台灣時間28日晚間10時發表演說，台股似乎不受影響，早盤以46,070.83點開出，上漲95.61點，指數一度拉升至46,574.52點，上漲599.3點，台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、聯電等全數收紅。

被動元件股也是盤面上的亮點，國巨*（2327）一度衝達漲停610元，終場收597元，漲幅7.57%；華新科（2492）也亮燈漲停，以313.5元收盤，禾伸堂（3026）同樣收漲停板742元；千金股的大立光（3008）、緯穎（6669）雙隻衝上7,000元，分別收7,065元、7,200元，寫收盤新高。

大盤指數以46,331.45點收盤，上漲356.23點，漲幅0.77%，成交量放大到1.02兆元，三大法人買超468.17億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超415.87億元，投信買超9.59億元，自營商買超（合計）42.7億元，其中自營商（自行買賣）買超1.34億元，自營商（避險）買超41.35億元。

統計外資買超前十名中ETF占6檔，其中5檔是主動式ETF，股價漲停收盤的聯電則是外資買超第二名，另外還買超群創23,715張，進榜前十名的還有2檔金融股。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）