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外資買超415億元連3買 敲進主動式ETF

中央社／ 台北28日電
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

輝達（NVIDIA）股價勁揚激勵，台股今天上漲356.23點，站上46000點大關，成交值放大至逾兆元。三大法人買超新台幣468.17億元，其中外資買超415.87億元，連3買，加碼主動式ETF為主。

輝達財報、財測超預期，股價勁揚8.74%，激勵台股終場上漲356.23點，收在46331.45點，成交值放大到新台幣1兆247億元，為逾1週以來再度突破兆元。

根據台灣證券交易所統計，三大法人今天同步站在買方，合計買超468.17億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超415.88億元，為連續第3個交易日買超；投信和自營商分別買超9.59億元、42.7億元。

個股方面，外資買超前3名分別為主動統一升級50（00403A）14萬6021張，聯電8萬8988張，和主動統一台股增長（00981A）8萬8578張。主動式台股ETF包辦其中2席。

外資賣超前3名為華邦電3萬1131張，漢翔2萬4256張，和華航1萬8967張。

兆豐投顧董事長留政鈺表示，外資近3天分別買超台股366億元、490億元和415億元，累計8月買超約3710億元，對照今年以來外資賣超約1.32兆元，回補動作明顯，為台股帶來資金行情和信心提振。

留政鈺觀察這兩天台股走勢，開高之後壓回，顯示投資人低接，但不願追價。隨輝達財報利多反應後，下週輪到SEMICON Taiwan 2026國際半導體展登場，有望捎來利多。

外資 ETF 主動式

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