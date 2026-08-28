床的世界競拍底價15元 暫定承銷價18元、9月16日掛牌

床的世界（2938）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,836張，競拍底價15元，最高投標張數259張，暫定每股承銷價18元。競拍時間為9月1日至3日，9月7日開標；9月4日至8日辦理公開申購，9月10日抽籤，預計9月16日掛牌。

床的世界為台灣第一家首創床墊專賣的連鎖通路，目前於全台12縣市布局29個銷售據點，並經營自家官網及momo購物網、蝦皮商城、PChome、Yahoo！購物中心四大電商平台。旗下子公司於桃園中壢工業區設有5,000坪廠房，為國內最大床墊工廠，是全亞洲唯一落實一貫式垂直生產、一地完成全製程的床墊業者。除自有品牌「床的世界」、超級床墊、傑伯斯AI智能助眠床、ibedding艾飛智慧床外，亦取得美國Englander、Bemco等知名品牌授權，透過多品牌策略與專業顧問式銷售，建構完整的通路優勢。

營運表現方面，床的世界2023年至2025年營業收入分別為8.51億元、8.41億元及7.25億元，2025年主要受美國關稅政策不確定性壓抑消費信心，加上中央銀行限貸令使國內房市買賣移轉量下滑，換屋購床需求縮減所致。隨市況回穩，2026年上半年營收回升至3.63億元，年增2.62%。此外，公司2023年至2025年合併毛利率分別為67.29%、68.78%與68.50%，2026年上半年更進一步升至69.22%；同期稅後淨利1,629.6萬元，年增47.48%、每股盈餘0.81元，年增47.27%。

台灣每年新屋成交約20萬戶，以每戶平均配置兩張床計算，可創造約40萬張需求；每年約10.4萬對新人結婚，對應約10萬張需求；其餘人口若以兩人一張床、十年汰換一次估算，每年舊換新需求約100萬張，合計形成約150萬張的年度潛在市場，顯示床墊兼具居住需求與周期性汰換的剛性消費特質。

董事長陳三傑表示，近年有越來越多消費者日益重視失眠改善、睡眠品質與居家健康，購買決策逐步由價格導向轉向功能、品質、專業服務及品牌保障，有利具規模與知名度的連鎖通路擴大市場影響力。床的世界透過自有及美系授權品牌並行，布局AI智能助眠床、智慧調整床與功能型床墊，並結合實體門市及網路通路，強化客群覆蓋與產品差異化。

展望未來，公司將以產品持續升級、擴大台灣市占率、進軍海外市場為三大策略主軸，透過智能睡眠科技與連鎖通路的深度整合，從床墊製造銷售商轉型為健康睡眠解決方案的領導品牌。