外資、主動式ETF愛股！欣興遭檢調搜索 下周一經理人比手速？

IC載板四雄之一欣興（3037）28日爆出遭到桃園地檢署、調查局搜索，檢調帶回公司2名副總、1名會計，並扣押電腦和相關文件，欣興並發布重訊，指公司全力配合檢調單位調查，以釐清案情，強調對公司營運不受影響。不過多檔主動式ETF都有持股欣興，且均為前十大持股之一，下周一經理人會如何動作，引發關注。

欣興28日早盤一度創高衝上1,230元，午盤卻由紅翻黑，並一路急殺至1,070元，收在1,110元，大跌近6%。

市場傳出欣興因涉及內部作假帳、內線交易嫌疑，以及協助大陸轉運貼牌，遭到檢調搜索。欣興於28日15:59發出重訊說明，欣興指出，台灣桃園地方檢察署28日指揮桃園市調處至本公司，以涉及妨害農工商罪進行搜索調查。

欣興表示，將全力配合檢調單位調查，以釐清案情，並強調公司營運正常，對財務、業務並無重大影響。

欣興爆出司法疑雲，而欣興是多檔主動式ETF愛股，經理人下周會如何看待此一事件，引發市場關注。依照各家官網資料，00981A持有欣興20,300張，00403A則有8,460張，持股比重占比都位居第三名，00991A有5,900張欣興，為其第五大持股，00982A沒有持有欣興，00992A持有2,482張，是第四大持股。

不僅主動式ETF持有大量欣興，觀察三大法人籌碼面，外資自8月10日起也連續買超欣興，累計20個交易日買超逾6.2萬張，28日也續買3,673張。