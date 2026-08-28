支持偏鄉教育 永豐金證券連續三年獨家贊助「PBL學習成果展」活動

永豐金證券實踐企業永續承諾，長期投入偏鄉教育。為推動偏鄉孩童金融素養向下扎根，連續三年獨家支持誠致教育基金會「PBL（專題探究式學習）學習成果展」，累計影響學童超過數百人。今年更首次推出《挑戰偽裝的聲音》金融教育闖關遊戲，內容結合防詐觀念、數位安全與模擬情境體驗，由永豐志工引導學童學習如何辨別資訊真偽、遠離詐騙陷阱。

本屆成果展在致理科技大學誠信館熱鬧登場，KIST聯盟學校師生、家長、共學夥伴以及永豐志工共逾500人參與。現場12所KIST聯盟學校代表，從誠致教育基金會李吉仁董事長與永豐金證券林芷茜營運長手中獲贈參與證明，肯定多元學習歷程中的努力與豐碩成果。

永豐金證券林芷茜營運長表示，今年PBL展以「擁抱失敗」為主題，希望孩子不要害怕失敗。開路時掉落的每粒碎石，都是面對挫折的養分。尤其在AI時代，從解決問題中培養獨立思考、判斷與合作能力，才是金融教育最重要的價值。

今年成果展共計國小與國中共51組參加，從地方文化、環境永續、社區交通改善建議，到AI音樂與溝通能力，展示各式各樣創意主題。例如，來自老梅實驗小學一年級的學生，手作大富翁遊戲，運用手繪圖與照片介紹班上同學的家，並教導小主人待客之道與小客人禮儀。坪林實驗中學七年級的每位同學，將身處坪林的自身感受，用AI創造專屬NFC音樂作品，手機感應即可線上聆聽，展現科技與地方文化融合的創新成果。

成果展現場的永豐志工，今年推出《挑戰偽裝的聲音》金融闖關遊戲，現場同步設置互動攤位，透過「免費領取遊戲點數」、「文具選購案例」、「模擬假冒公用事業繳費通知情境」等孩子熟悉的生活情境，認識常見詐騙陷阱，學習聰明理性消費，購物時考量品質、耐用與環境，與懂得判斷風險，面對可疑訊息時知道「冷靜、查證、求助與通報165」，培養自我保護能力。

永豐金證券表示，教育是翻轉未來的重要力量，也是促進社會共融與機會平等的關鍵基礎。

未來將持續攜手誠致教育基金會及各界夥伴，推動創新教育與金融素養普及，陪伴更多孩子探索潛能、拓展視野，培養面對未來挑戰所需的關鍵能力，讓教育與金融的正向影響力持續向下扎根，實踐「翻轉金融 共創美好生活Together, a better life」的企業願景。