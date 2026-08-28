華許演說不影響台股？外資繼續買 三大法人買超468億元

美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許將於台灣時間28日晚間10時發表演說，不過市場重新聚焦下周的國際半導體展利多，台股這周日K連四紅，28日一度上漲至46,574.52點，突破前高，收在46,331.45點，上漲356.23點，漲幅0.77%，成交量連續放大，今來到1.02兆元，三大法人買超468.17億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超415.87億元，投信買超9.59億元，自營商買超（合計）42.7億元，其中自營商（自行買賣）買超1.34億元，自營商（避險）買超41.35億元。

華許周五將在傑克森洞央行年會演說，市場部分人士預期他的談話基調將偏向鷹派，但台股似乎不受影響，加權指數連漲四天，成交量也放大至一兆元。台積電（2330）收2,420元，台達電（2308）上漲逾3%，反攻季線，聯發科（2454）也漲逾3%，鴻海（2317）、台光電（2383）小漲。

28日強勢股集中在落後補漲的族群，如被動元件、封測、部分PCB相關供應鏈，但仍有個別強勢股繼續走強，大立光（3008）、緯穎（6669）都持續創下新高，雙雙突破7千元大關，緯穎大漲逾5%，收7,200元。光寶科（2301）也續創新高，收317.5元，上漲逾5%。

被動元件中華新科（2492）、禾伸堂（3026）、信昌電（6173）衝上漲停板，禾伸堂、信昌電並率先站上季線，國巨*（2327）出量上漲逾7%；封測族群則有精材（3374）漲停，京元電子（2449）大漲9%，欣銓（3264）、矽格（6257）漲逾7%；PCB相關漲停的有金居（8358）、金像電（2368），富喬（1815）、尖點（8021）、定穎投控（3715）上漲逾7%。

另外沉寂已久的聯電（2303）、群創（3481）也都出量上漲，聯電爆出近32萬張大量，股價漲停至130元；群創上漲5%，收48.6元。

金融股仍表現強勁，富邦金（2881）再刷新高，收144元，兆豐金（2886）強漲逾4%，第一金（2892）漲逾3%，國泰金（2882）、華南金（2880）上漲逾2%，凱基金（2883）、元大金（2885）等漲逾1%。

高價股部分，除了緯穎、大立光再創歷史新高，散熱的奇鋐（3017）、富世達（6805）也都創新高，貿聯-KY（3665）漲停。