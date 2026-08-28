被動元件帶頭衝！台股收漲356點成交量破兆 單周揚1,107點、漲幅2.4%

台股28日收盤上漲356.23點，漲幅0.77%，終場以46,331.45點作收，成交量1兆230億元；台積電（2330）收盤價2,420元，上漲10元，漲幅0.41%。

台股今日展開連續第四天上漲的多頭走勢，人氣股轉由國巨*（2327）盤中漲停帶動被動元件族群，推升指數主要由台積電、聯發科（2454）、台達電（2308）及聯電（2303）合力拉高指數逾230點。台股本周經過輝達財報報喜加持，單周上漲1,107點，漲幅約2.4%。

今日成交金額大且走高為：國巨*（2327）、聯電（2303）、大立光（3008）、台達電（2308）、金居（8358）、華新科（2492）、聯發科（2454）、富喬（1815）及群創（3481）；成交金額大且疲軟者則為：南亞（1303）、欣興（3037）、華邦電（2344）、穩懋（3105）、華通（2313）、台虹（8039）、南電（8046）、景碩（3189）及聯亞（3081）。

第一金投顧表示，接下來全球資本市場與法人目光將高度聚焦於即將登場的蘋果（Apple）秋季新品發表會，隨著新一代 iPhone 與周邊生態系產品進入備貨最密集的拉貨高峰期，市場正密切關注具備規格升級與高技術壁壘的蘋概核心供應鏈。

除受惠潛望式鏡頭下放與超廣角升級的光學雙雄大立光（3008）、玉晶光（3406）、獨家先進製程的台積電（2330）、高階軟板與HDI大廠華通（2313）、臻鼎-KY（4958），以及組裝龍頭鴻海（2317）外；軸承族群更具備極高的高階機構件題材性，指標股新日興（3376）受惠於MacBook與穿戴裝置中樞鉸鏈的精密 MIM訂單挹注，並積極卡位蘋果未來折疊裝置研發供應鏈，搭配具備高階折疊軸承技術優勢的富世達（6805），同獲買盤高度青睞。

這些新機拉貨效應與旺季備貨強度，將直接由9月初陸續公布的8月營收數據進行最實質的硬指標檢驗，驗證下半年基本面能否順利兌現。在指數挑戰歷史新高與題材密集發酵之際，操作應嚴守法人風險控管紀律，將整體持股水位穩健維持在六至七成，避免在高檔以高槓桿融資盲目追價，並善用盤中震盪積極汰弱留強。