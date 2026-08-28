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蘋果新 iPhone 將發布 法人點名受惠供應鏈出爐

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
蘋果首款折疊式iPhone獲試用者好評，但傳出相機未配備長焦鏡頭。(路透) 季晶晶
蘋果首款折疊式iPhone獲試用者好評，但傳出相機未配備長焦鏡頭。(路透) 季晶晶

蘋果預計9月9日發表新款手機，法人指出，iPhone 18 Pro系列主要升級集中於應用處理器及相機鏡頭，台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）、玉晶光（3406）及奇鋐（3017）等主要供應商可望受惠；折疊iPhone受惠者除前述公司還有新日興（3376）。

根據Gartner預估，2026年全球智慧手機出貨量年減8%、季減8%至2.7億支，大致符合預期，主因在於記憶體成本已占手機BOM達30%至40%，遠高於 2025年約10%，品牌廠陸續調漲售價，進而抑制上半年市場需求。

大型本國投顧分析，記憶體供給短缺與成本上升對基礎款及功能性機種需求衝擊最大，出貨量均年減逾20%；300美元以上高階機種出貨量則年增8%，帶動第2季出貨比重季增與年增至56%。

品牌方面，蘋果第2季出貨量年增17%，表現優於同業，主要聚焦高階市場，加上尚未調漲售價。上半年全球手機出貨量年減6%，其中，以蘋果、華為表現最佳，出貨分別年增12%、6%；折疊手機出貨量年增21%至2,060萬支，滲透率提升至3.7%。

蘋果預計於美國時間 9月9日推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max及iPhone Fold（或iPhone Ultra）等三款高階機種，標準版iPhone 18則延後至2027年第1季發表。

根據法人對於供應鏈調查，iPhone 18 Pro及 18 Pro Max供應鏈備貨量約5,000至6,000萬支。其中，iPhone 18 Pro主要組裝廠為鴻海、第二供應商為立訊，iPhone 18 Pro Max由鴻海及立訊拿下各半訂單，印度塔塔在兩機種中為第三供應商，訂單比重僅個位數。

法人預估，2026年iPhone Fold出貨量約600萬支，未來仍有機會隨良率改善而上修，首批出貨組裝由鴻海獨供。

除新款iPhone 18系列可能調漲售價外，法人認為，蘋果亦可能調高iPhone 17 系列售價，維持2026年iPhone出貨量年減1%至2.3億支預估，優於整體產業年減12%表現，並預期2027年持續年減4%。

蘋果 iPhone 法人

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