賣0050全換台積電...1年後帳面輸2.5%！楚狂人堅持不換回：傳產金融大漲僅短期輪動

去年7月時，我把持有的富邦台50全部賣掉，也減碼台灣50正2，換成台積電的現股。並將我為什麼這麼做的邏輯，整套推導完整分享過。

一年過去了，是時候檢查邏輯是不是還成立。

先講結論。這一年帳面上，我是輸的，但我不打算改變決定。我知道這聽起來有點怪。

輸了還不改？那你到底在檢討什麼？其實這才是重點：很多人檢驗自己的判斷，標準就是只比報酬率。但這個方法很可能會讓你學到錯誤的教訓，然後做出更糟的決定。

台積電和0050這一年報酬率差多少？

用去年最後一個交易日的收盤價，分別看台積電、0050與元大台灣50正2從今年初到7月底的含息報酬率。

台積電去年底1550元，7月底2425元，含息報酬57.38%

0050，去年底65.6，七月底102.85。含息報酬59.96%。

元大台灣50正2，含息報酬104.33%。

看起來是0050報酬率贏台積電2.58個百分點。但成績單裡面有兩個差距，性質完全不同，我們要分開看。

第一個差距，0050贏台積電2.58個百分點，這個是我真的想錯的部分。

第二個差距，正2贏台積電46.95個百分點。這個不是看錯，而是我做決定的時候就願意付的代價。

還有一個數字順便講一下。

正2這一年做到0050的約1.74倍，但名目上好歹也是「正二」，兩倍的報酬率應該是119.92%，實際只做到104.33%，中間少掉的十幾個百分點，就是這半年多的震盪吃掉的。

這個數字同時證明兩件事：槓桿的耗損確實存在，但即使損耗是真的，還是賺比原型多。

為什麼說長期單押一檔股票會輸大盤 但台積電是例外？

去年八月那套「買0050不如買台積電」邏輯是這樣的。

拉長時間看，單押一檔個股，很高機率贏不過市值型ETF。這是統計上的事實。原因很簡單，ETF會自動汰弱留強。

一家公司衰退了，它的市值掉下來，權重跟著降，最後被踢出成分股。另一家公司起來了，它自動被納進來，權重自動放大。你什麼都不用做，這個組合會自己換血。

而你單押一檔股票，你就沒有這個機制。那家公司衰退了，你只能自己判斷、自己認賠。多數人做不到。

長期單押個股是不划算的，但我加了一個條件，把時間限定在五年之內，那台積電這件事就成立。

為什麼是五年？因為五年之內台積電沒有對手。這句話當時我是有依據的：

產能利用率滿載，客戶排隊等產能，把握議價的位置在手上。 代工業的常態是客戶壓價、你想辦法降成本，賺的是管理財。所以台積電在半導體代工的定價權，其實極為罕見。 半導體的擴產週期就是這麼長，台積電未來五年的成長跟獲利可預期，這在股市裡面非常稀有。

對比0050內台積電以外的那四成部位，一部分是鴻海、聯發科、台達電這幾家，有自己的成長題材，不會扯後腿，但我也不預期它們會變成主角。

金融股成長受制於利差跟法規，它不會有半導體那種級距的擴張，成長性就比不上台積電。台泥、中鋼、台塑四寶這些，則有中國產能過剩的問題。

既然我看好台積電，為什麼要讓那四成稀釋部位？這就是我以台積電個股替代0050的邏輯。

一年過去了，台積電今年到七月底漲了57%。法說會的數字沒有轉弱，產能利用率沒有掉下來，先進製程的訂單能見度沒有變短。

但接下來就是我一年前誤判的部分：0050剩下那四成真的只會拖後腿嗎？

台積電基本面沒變差 為什麼今年卻輸給大盤

0050以外的四成，今年漲得比台積電還兇。本來以為會稀釋報酬，結果它們反過來提高0050的報酬。

有意思的是，這條前提會出錯的原因，就寫在我自己那份推導的第一段裡面。

我當初說，ETF會自動汰弱留強，所以長期單押個股贏不過市值型ETF，我看錯的地方就在這裡。

我當時看的是成分股名單，我一檔一檔評估它們的前景，但忽略了該淘汰的標的，不代表不會漲，甚至遇到一些特殊狀況，還會漲很多。

塑化類指數，去年底643.29點，今年七月底936.17點，漲了45.53%，主要是因為油價上漲。金融業漲幅其實也超過35%。你很難想像金融股一年漲35%，塑化股一年漲45%。這說明2026這一年，市場願意付錢的東西，跟獲利成長之間的關係比大家想像的寬鬆。當市場處在這種狀態，一個由六成台積電加四成其他公司組成的指數，會很容易追平純台積電。

這個交換能成立的假設，是把0050換成台積電，未必能分散下檔風險。台積電占六成，台積電跌，0050就會跌，其他成份股甚至還跌更多。

市場轉多時上檔，台積電漲幅通常比0050大，所以買台積電取代0050這個交換是划算的。但這個判斷方法，今年在上檔那一邊，台積電輸了2.53個百分點。

不是台積電變爛，類股輪動當然是常態，但輪動的幅度能夠大到足以追平台積電三到四成的獲利成長，這件事不常見。

為什麼失效，以及它這是一時失效，或是會變成常態呢？

這次類股輪動只是特例 還是以後會一直發生？

一家公司股價會漲的原因有兩種。一個叫獲利成長，第二個叫重新估值，市場願意用更高的倍數來估它，就是漲本益比。

台積電今年這57%，主要來自獲利成長。它獲利成長三到四成，本益比膨脹很有限。但塑膠化工產業的長期獲利結構完全沒有改變，這45%漲幅，主要來自重新估值。

當市場以估值重估主導時，獲利成長的優勢會被稀釋。因為估值可以一年翻倍，獲利不容易。

你如果押的是獲利成長，公司的未來成長性又太透明，沒有想像空間，那在這種年份會落後。

這也回答了「上檔優勢為什麼失效」，但問題是會不會一直失效？重估這件事有個特性，就是重新估值也有個限度，也終究要面對現實。

七月很多飆股殺很兇，就是在殺本益比，而台積電因為漲上去主要是獲利成長，所以殺本益比的時候，它跌幅就很小。

所以我的判斷是，台積電漲幅一直輸給0050不會是常態。輪動一直都在，但輪動大到這個幅度不常見。

最後一條，這條最簡單，但最多人會一不小心就忘記。我當初講的是未來五年。現在走完一年，剛好五分之一。

用一年的成績去推翻一個五年的判斷，這是外行的做法。但這不代表這一年沒有用。這一年就是用來檢查當初設計的前提，哪裡出問題。

我知道一定會有人問：那要幾年才算數？你會不會第五年輸了，又說要看十年？我當初講五年，是因為五年是台積電的獲利能見度可以算到的長度。

超過五年我不知道，魏老闆也沒講過，所以我不會看那麼遠。

但五年這個期限對我來說是往兩邊都有效的：它保護我不被短期波動動搖，同時也限制我不能無限期地拗下去。

五年到了如果還是落後，那我就要面對一件事：不是台積電不好，是我用個股取代指數這個做法本身不划算。

那個時候我會改，而且其實第一天就知道到時為什麼改。一個判斷如果沒有到期日，它就不是判斷，是信仰，例如買一些信仰股就是這樣。

如何檢查投資邏輯？4個具體做法

有事前紀錄可以印證反省，這件事本身就很稀缺。

市場上絕大多數人都是事前拍腦袋做決定，事後也是過了就過了，沒有在復盤調整，所以他們永遠不知道自己上一次是判斷對，還是運氣好，也永遠不會越做越好，甚至還時常犯同樣的錯誤。

我今天能夠站在這裡一條一條檢查，就是我去年把理由寫下來了。你可以怎麼做的更好呢？

具體拆解任何一個標的的持有理由

格式是「我認為A成立、B成立、C成立，所以我這樣做」。不要寫「我看好它」，這種情懷信仰的寫法就沒辦法檢查，一年後你只能用漲跌來判斷自己對不對。

拆開的好處今天已經示範完了。我拆出三條，檢查完一條打勾、一條要修、一條時候未到。

要修的地方是我對指數換血機制的理解，不是我對台積電的看法。如果我沒有拆開看，我只會知道我輸了，對我下一次的決定沒有任何幫助。

設定明確的檢驗期限

三年就三年，五年就五年。然後在期限到之前，不要用它的短期表現改變自己。

我自己的做法是決定的時候就把期限寫上去，這樣我每次想動的時候，看到的不只是今天的損益，還有這個提醒告訴我其實還沒到期。

滿多長期做得不錯的人都有類似的習慣，有人寫在筆記本，有人記在試算表。共同點是他們手上都有一份可以回頭復盤的東西，而不是憑印象。

分辨這是是錯誤還是已知的成本：當初有沒有預見到這個結果？

你事前想過的，事後發生了，那不叫失敗，那叫成本，你可以當作保費，也可以當作手續費，本來就會付的。

你事前沒想過的，事後發生了，那才是你真正要去調整的地方。0050這個結果我沒有預見到，這個就是我看漏了。

這兩種東西如果混在一起，你會得到不清不楚的結論，然後把整套方法砍掉重練，包括那些其實運作良好的部分。

很多人的投資方法會沒有累積性就是因為他們每次不如預期就全部砍掉重練，所以他們永遠在第一年。

不要因為這一年誰漲得兇就去追它

聽完前面那些，你腦袋裡可能會冒出一個問題：那我現在該不該去追今年的飆股？

我的經驗是，今年看到什麼熱就去追什麼，很可能是你追進去，它輪動走了，你手上原本那個又剛好輪回來，兩頭空。

而且這件事跟今天的主題是同一件事的兩面。用比原本尺度更短的期間去改變判斷，你的換股會換在最差的時點上。

我今天如果因為0050贏我兩點五個百分點就換回去，我就在幹這件蠢事。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：一籃子股票的逆襲！台積電基本面沒有輸，為何 0050 上半年績效還是贏？