被動元件遠低於季線能買嗎？ 分析師喊可以、加碼點名面板跟成熟製程

TrendForce最新MLCC產業研究指出，MLCC產業正式邁入漲價循環，被動元件股成為台股28日盤面上的亮點，投資人關心現在還能不能進場買？證券分析師強調，以被動元件股龍頭國巨*（2327）來看，目前處於低位階，股價仍遠低於季線，是可以買進的時點，他同時加碼點名晶圓代工及面板股也值得關注。

根據TrendForce最新MLCC產業研究，南韓大廠SEMCO近期率先針對OEM、ODM客戶調漲2026年第4季報價，一改過去僅對代理商調價的做法，意味著MLCC產業正式邁入上升格局。

TrendForce預估，SEMCO將對OEM、ODM客戶平均上調消費規X5R產品價格25%至30%，藉此抑制下單意願、騰出產能以擴充高階產線。應用於AI server的高階X6S產品則依客戶議價，平均漲幅將落在10%至20%不等。日系大廠Murata、Taiyo Yuden、Kyocera目前持觀望態度、報價持平，後續是否跟進調價，將是觀察漲勢能否擴大的關鍵。

TrendForce表示，隨著消費規中高容訂單向台、陸系廠外溢，稼動率墊高，且SEMCO調漲報價，MLCC產業正式邁入漲價循環。Murata、Taiyo Yuden等日廠是否會跟進，成為觀察下一波漲幅的重要指標，預期第4季將延續MLCC供需缺口擴大、價格走升的態勢。

台股28日持續放量上漲，被動元件股為盤面上的亮點指標，龍頭廠國巨*以581元開高後一度衝達漲停610元，雖有打開仍維持大漲攻勢，盤中漲幅逾8%。

華新科（2492）也衝上漲停313.5元；禾伸堂（3026）亮燈漲停衝達742元；信昌電（6173）也是大漲攻勢，飆上漲停239元；另外，蜜望實（8043）也一度衝達漲停156元， 盤中漲幅逾5%。

被動元件 再啟動攻勢，到底能不能進場買進了？證券分析師張陳浩認為「可以買」，他以國巨來分析，已打出第2隻腳，目前5日線、10日線、月線糾結站上， 日KD低檔交叉向上，又處於低位階，股價遠低於季線，現在是買點。

張陳浩強調，包括被動元件、晶圓代工成熟製程及面板股目前都低位階，且股價遠低於季線，都是值得關注的族群，被動元件可留意禾伸堂、國巨、信昌電、華新科；成熟製程的聯電（2303）及世界也值得關注；還有就是面板股的群創（3481）及友達（2409）同樣可以期待。