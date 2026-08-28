折疊iPhone尬AI伺服器！大立光、緯穎衝破7,000元 台股千金爭霸

輝達強漲點火，台股28日由台積電（2330）領軍一度衝上46,574.52點！千金軍團也一度擴員至51檔，光學龍頭大立光（3008）與伺服器大廠緯穎（6669）更雙雙衝突破7,000元大關，同步刷新歷史天價，展開激烈的台股「第三千金」霸位爭奪戰。

大立光今日股價一度衝上7,195元，緯穎最高則達7,120元，雙雙改寫盤中歷史新高，不過隨著高檔反壓增強，兩檔股價均有所震盪，誰能在終場站穩7,000元關卡，成為市場焦點。

大立光的多頭題材首先來自蘋果新機。蘋果預計於台灣時間9月10日凌晨舉行秋季發表會，其中首款折疊iPhone備受市場矚目，IDC預估上市首年出貨量可達1,000萬支，陸系外資則估今年下半年出貨約700萬至800萬支。大立光負責供應新iPhone高階鏡頭，法人看好受惠可變光圈與高階鏡頭規格升級，第3季營收可望季增40%。

除了蘋果題材，大立光近期另一項市場焦點則是切入CPO（共同封裝光學）。美系外資認為，大立光產品設計具備較同業突出的「高精度對準技術」優勢，亦看好其CPO發展速度較同業更快，形成手機光學之外的新成長想像。

相較大立光吃上蘋果與CPO雙題材，緯穎則直接站上AI伺服器超級循環主舞台。輝達最新財報優於預期，外資看好AI基礎設施需求全面爆發，並將台積電、緯穎等15家台廠列為受惠者，均給予「優於大盤」評級。

緯穎第3季在Trainium 3逐步放量下，單季獲利有望創新高；法人並看好2027年水冷伺服器比重提升，進一步推升獲利。同時，Agentic AI帶動通用型伺服器需求成長，也可望成為緯穎營運向上的第二支腳。

從產業趨勢來看，AI伺服器持續快速迭代，從GB200、GB300一路推進至Vera-Rubin（VR200）及Rubin Ultra，系統總造價大幅攀升；另一方面，CSP業者積極發展ASIC，通用伺服器也在Agentic AI帶動下迎來復甦，晶圓代工、電源、散熱、交換器及ODM組裝等供應鏈可望同步受惠。

因此，大立光與緯穎今日雙雙站上7,000元，不只是高價股排名洗牌戰，更反映蘋果新品與AI基礎建設兩大超級題材同步發酵，台股第三千金之爭也因此進入白熱化階段。